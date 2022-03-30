Перевозчик отказался от маршрута в Курганской области

Местные жители просят, чтобы маршрут вернули хотя бы на два раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области предприниматель отказался от автобусного маршрута из деревни Плоская Курганской области в Шадринск. Обращение местные жители оставили в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России».

«В деревню перестали ходить автобусы из Шадринска. Родственники тех пенсионеров, кто еще остался в Плоской, бьют тревогу. <…> Плосковским пенсионерам даже негде купить продукты, а на такси родственники к ним из Шадринска постоянно ездить не могут — это очень дорого», — указано в обращении.

Местные жители просят вернуть маршрут хотя бы на два раза в неделю. На обращение под постом ответил представители департамента экономического развития. «Обслуживание автобусного маршрута № 124 „Шадринск — Плоская“ прекращено перевозчиком по причине его убыточности. В настоящее время организатором перевозок проводится открытый конкурс по подбору перевозчика на указанный маршрут. Прием заявок осуществляется до 4 апреля 2022 года», — объяснил он.

Ранее автобусы перестали ездить в село Ольховка Шадринского района. Тогда представители администрации рассказывали, что ищут легковые такси, которые смогут заниматься перевозками по освободившимся маршрутам.