В отдаленных районах ЯНАО магазины запредельно взвинтили цены

За короткое время стоимость хлеба в магазинах выросла с 36 до 70 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Частные магазины отдаленного поселка Ханымей (ЯНАО) взвинтили ценник на товары первой необходимости. Стоимость хлеба выросла почти в два раза, сообщили URA.RU читатели, которые лично столкнулись с ситуацией.

«Очень сильно повысились цены на продукты первой необходимости. В магазине „Мираж“ и „Рассвет“ происходит тоже сильное повышение цен, хлеб колоссально подорожал, стоил 36 рублей, а сейчас 70», — написала жительница поселка.

Женщина также добавила, что в сетевом супермаркете «Монетка» на прилавках отсутствует сахар. По словам покупательницы, сотрудники намерено не выкладывают товар на полки. Местные жители надеются на помощь со стороны надзорных органов.

«Хотелось бы чтобы была проведена проверка магазинов „Монетка“, а также магазинов, которые держат индивидуальные предприниматели. Особое внимание предать магазину „Мираж“. Там цены выставляют как захотят, хозяева сами себе там боги, ни на что не обращают внимание», — подчеркнула читательница URA.RU.

Агентство попыталось выяснить, с чем связан рост цен на хлеб в столь отдаленном поселке ЯНАО. Однако телефоны магазинов, указанные в интернете, оказались не доступны. Представители супермаркета «Монетка» также не ответили на звонки корреспондента. URA.RU направило официальный запрос в окружную антимонопольную службу для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что владельцы частных магазинов в Новом Уренгое взвинтили цену на крупы. Стоимость гречки достигла 150 рублей за килограмм.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против нашей страны жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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