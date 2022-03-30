Из-за решения Сбербанка курганцы активнее брали ипотеку

Курганцы активно оформляли ипотеку на квартиры в новостройках до 30 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы стали активнее брать ипотеку после того, как в Сбербанке сообщили, что не будут после 30 марта выдавать кредиты на прежних условиях. Об этом URA.RU сообщил президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.

«У кого была одобрена ипотека под старые проценты, им дали срок выйти до 30 марта на сделки. Поэтому появился повышенный ажиотажный спрос. Те, кто раньше долго думал, они все срочно хоть что-то себе выбрали и купили», — рассказал Козлов.

Риелтор считает, что в другом случае эти люди тоже бы купили квартиру, но этот процесс растянулся бы на месяц. По ситуации на вторичном рынке, по его словам, сейчас сложно что-то говорить из-за высоких ставок по ипотеке. Козлов отметил, что на первичном рынке останется спрос, потому что для семей с детьми процентная ставка останется та же. И из-за спроса, по его мнению, застройщики могут немного повысить цены.

Клиенты Сбербанка жаловались, что 28—29 марта получили сообщения об отмене уже подготовленных и одобренных сделок по ипотеке. В пресс-службе банка URA.RU сообщили, что в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредиты на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, из-за чего банки подняли ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Президент России Владимир Путин поручил не допустить роста ставок по льготной ипотеке выше 12%.

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