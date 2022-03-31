Франция и Германия отказались платить России за газ в рублях

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Париж и Берлин не примут условия России об оплате поставок газа в рублях Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительства Франции и Германии приняли решение об отказе от условий России об оплате поставок газа в рублях. Соответствующее заявление сделал глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

«Париж и Берлин не примут условия России об оплате поставок газа в рублях», — заявил министр на совместной пресс-конференции глав Минэка ФРГ и Минфина Франции. Трансляция велась на официальном youtube-канале министерства Германии.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Последний раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина согласилась на условие России об отказе от вступления в НАТО и ряд других требований РФ. Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами.

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Правительства Франции и Германии приняли решение об отказе от условий России об оплате поставок газа в рублях. Соответствующее заявление сделал глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. «Париж и Берлин не примут условия России об оплате поставок газа в рублях», — заявил министр на совместной пресс-конференции глав Минэка ФРГ и Минфина Франции. Трансляция велась на официальном youtube-канале министерства Германии. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Последний раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина согласилась на условие России об отказе от вступления в НАТО и ряд других требований РФ. Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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