Мединский: Украина согласилась не вступать в НАТО

30 марта 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Украина также отказалась от разработки ядерного оружия, сообщил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина согласилась на условие России об отказе от вступления в НАТО. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24». «Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства нормальных отношений с Россией. Они передали нам принципы возможного соглашения. Они предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, отказ от размещения иностранных военных баз и контингентов», — сказал Мединский. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина согласилась на условие России об отказе от вступления в НАТО. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24». «Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства нормальных отношений с Россией. Они передали нам принципы возможного соглашения. Они предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, отказ от размещения иностранных военных баз и контингентов», — сказал Мединский. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.