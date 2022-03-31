Центробанк: резервы России потеряли десятки миллиардов долларов

31 марта 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

ЦБ сообщил о сокращении международных резервов России почти на 40 миллиардов долларов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В ЦБ сообщили, что международные резервы Росси сократились почти на 40 миллиардов долларов. Такая цифра приведена по состоянию на 25 марта. «По состоянию на 25 марта международные резервы Российской Федерации составили 604,4 $ млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на 38,8 $ млрд», — передает данные РИА «Новости». Ранее США и страны ЕС сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Банка России из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Франция также объявила о заморозке 22 миллиардов евро Банка России. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что половина активов ЦБ сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Он обещал гражданам РФ, что они не останутся без поддержки государства. Позже глава государства Владимир Путин объявил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ЦБ сообщили, что международные резервы Росси сократились почти на 40 миллиардов долларов. Такая цифра приведена по состоянию на 25 марта. «По состоянию на 25 марта международные резервы Российской Федерации составили 604,4 $ млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на 38,8 $ млрд», — передает данные РИА «Новости». Ранее США и страны ЕС сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Банка России из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Франция также объявила о заморозке 22 миллиардов евро Банка России. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что половина активов ЦБ сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Он обещал гражданам РФ, что они не останутся без поддержки государства. Позже глава государства Владимир Путин объявил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.