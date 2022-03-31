В детских садах Челябинска подорожает питание

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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, столовая, детский сад, суп, детское питание, обед
Стоимость питания вырастет на 4,2% Фото:

В детских садах Челябинска с 1 апреля вырастет на 4,2% плата за питание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Основную часть расходов по-прежнему будут покрывать за счет бюджета.

«Администрацией города принято решение о выделении дополнительных средств на организацию питания в детских садах в размере 61,3 млн. руб. Бюджетная составляющая на организацию питания одного ребенка в день увеличится на 25%», — подчеркнули в мэрии.

Бюджетные дотации позволят сохранить размер родительской платы в Челябинске на уровне одной из самых низких среди городов-миллионников в России. В целом цена на питание вырастет на 90 рублей в месяц. Это, как отметили в мэрии, существенно ниже официального уровня инфляции.

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В детских садах Челябинска с 1 апреля вырастет на 4,2% плата за питание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Основную часть расходов по-прежнему будут покрывать за счет бюджета. «Администрацией города принято решение о выделении дополнительных средств на организацию питания в детских садах в размере 61,3 млн. руб. Бюджетная составляющая на организацию питания одного ребенка в день увеличится на 25%», — подчеркнули в мэрии. Бюджетные дотации позволят сохранить размер родительской платы в Челябинске на уровне одной из самых низких среди городов-миллионников в России. В целом цена на питание вырастет на 90 рублей в месяц. Это, как отметили в мэрии, существенно ниже официального уровня инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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