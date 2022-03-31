ГИБДД предупредила свердловских водителей о коллапсе на трассах

Обильные снегопады ожидаются в Свердловской области 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинспекция призвала свердловских водителей воздержаться от поездок в ближайшие дни, когда регион накроют обильные снегопады. В заявлении, распространенном отделом пропаганды УГИБДД, также говорится о необходимости соблюдать элементарные правила дорожного движения.

«В связи с ожидаемым в Свердловской области обильным снегопадом Госавтоинспекция региона призывает водителей по возможности ограничить поездки на личном транспорте, поездки по трассам региона лучше перенести на более благоприятное время», — рекомендовало ведомство, объяснив, что «именно в период снегопадов в регионе регистрируется максимальное количество ДТП».

«Пешеходам также следует соблюдать определенные меры предосторожности: исключить неожиданный выход на проезжую часть, переходить дорогу только в установленных местах, при движении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, в данном случае, в условиях снегопада иметь на одежде световозвращающие элементы, что обеспечит видимость пешехода на дороге», — добавили в ГИБДД.

Как ранее писало URA.RU, по данным синоптиков, сильный снег на Среднем Урале ожидается 1 апреля. Он будет сопровождаться, отложением мокрого снега на проводах и гололедицей на дорогах.