Австрия выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ

01 апреля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Австрия намерена продолжать поставки российского газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Австрия не намерена отказываться от поставок российских нефти и газа. Об этом на встрече с журналистами заявил канцлер Карл Нехаммер. По его словам, подобные ограничения могут ослабить Австрию, но не Россию. «Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Тем не менее это ужасное чувство — зависеть от российского газа <…>. Но моя работа заключается в обеспечении безопасности поставок», — передает ответ Нехаммера Kronen Zeitung. Канцлер добавил, что что Австрия ожидает письменных разъяснений от «Газпрома» по переходу на оплату газа за рубли. «Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтегазовая компания — прим. URA.RU) еще не получила никакого уведомления», — сказал он, уточнив, что у австрийских компаний есть валютные контракты в евро до 2040 года. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Австрия не намерена отказываться от поставок российских нефти и газа. Об этом на встрече с журналистами заявил канцлер Карл Нехаммер. По его словам, подобные ограничения могут ослабить Австрию, но не Россию. «Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Тем не менее это ужасное чувство — зависеть от российского газа <…>. Но моя работа заключается в обеспечении безопасности поставок», — передает ответ Нехаммера Kronen Zeitung. Канцлер добавил, что что Австрия ожидает письменных разъяснений от «Газпрома» по переходу на оплату газа за рубли. «Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтегазовая компания — прим. URA.RU) еще не получила никакого уведомления», — сказал он, уточнив, что у австрийских компаний есть валютные контракты в евро до 2040 года. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать.