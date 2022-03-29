В Кремле ответили на отказ стран G7 оплачивать газ рублями

29 марта 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет продавать сжиженный природный газ только в рублях, бесплатно поставлять в Европу его никто не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Газ бесплатно никто проставлять не будет, это невозможно. Оплачивать его можно только в рублях. Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России. Это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются в рублях», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — ранее решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия будет продавать сжиженный природный газ только в рублях, бесплатно поставлять в Европу его никто не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Газ бесплатно никто проставлять не будет, это невозможно. Оплачивать его можно только в рублях. Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России. Это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются в рублях», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — ранее решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту».