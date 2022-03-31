В РФ введут новые пособия и проиндексируют пенсии. Что изменится в жизни россиян с апреля

01 апреля 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 8,6% Фото: Алексей Андронов © URA.RU С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, введут новые пособия на детей от восьми до 16 лет и скорректируют ставки по льготной ипотеке. В стране начнется весенний призыв в армию, а подростки получат возможность регистрации на сайте «Госуслуг». URA.RU собрало самые важные изменения, которые произойдут в новом месяце. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Мера коснется 4 млн человек. Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация будет произведена автоматически.

Для семей с невысокими доходами вводится пособие на детей от восьми до 16 лет включительно. Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей, сообщала глава Минтруда Антон Котяков.

Ставка по льготной ипотеке на покупку жилья в новостройках вырастет до 12%, также будет увеличен предельный размер такого кредита. Максимальный размер льготного кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ.

С 1 апреля начнется весенний призыв граждан РФ на военную службу в количестве 134 500 человек. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут.

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Теперь у них самостоятельно получится зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание или получить информацию о поступлении в учебное заведение.

За публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за пределами страны в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности будет грозить до трех лет лишения свободы. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов РФ за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.

Заработает новая схема оплаты газа для «недружественных стран». С 1 апреля Россия будет производить поставки энергоресурсов только за рубли.

с 1 апреля планируется введение в действие налоговых льгот для поддержки предпринимателей и граждан в условиях санкций. Проценты по банковским вкладам освободят от НДС, будет повышен порог «налога на роскошь», а также от налоговых выплат освободят гостиницы и IT-компании.

Россиян и граждан стран ЕАЭС, въезжающих в Россию через сухопутную границу, освободят от тестирования на коронавирус и заполнения анкеты на «Госуслугах». Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России упростится работа Системы быстрых платежей. Банки должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям от кредиторов. Он будет действовать полгода. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, введут новые пособия на детей от восьми до 16 лет и скорректируют ставки по льготной ипотеке. В стране начнется весенний призыв в армию, а подростки получат возможность регистрации на сайте «Госуслуг». URA.RU собрало самые важные изменения, которые произойдут в новом месяце. Вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям от кредиторов. Он будет действовать полгода.