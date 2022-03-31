В Екатеринбурге готовили к продаже 15 тонн поддельного масла

В документах екатеринбургского предприятия по производству сливочного масла ООО ПК «Маслодел» были обнаружены данные о 15,68 тоннах фальсифицированного продукта, который готовился к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
«Уполномоченным лицом ООО ПК „Маслодел“ для ввода в оборот готовой продукции в журнал было „вручную“ добавлено 15,68 тонны сырья, из которого в дальнейшем планировалось расфасовать масло по пачкам в целях реализации в торговых точках. Документы, подтверждающие происхождение продукции, в ФГИС „Меркурий“ (система для электронной сертификации грузов — прим. URA.RU) не указаны, а значит, достоверно установить происхождение товара не представляется возможным, что свидетельствует об использовании небезопасного и некачественного сырья. Такая продукция считается фальсифицированной», — сообщили в Россельхознадзоре.
Отмечается, что ведомство готовит документы в ГУ МВД России по Свердловской области по факту введения в продажу фальсифицированного продукта. Также в адрес предприятия направили письмо с требованием изъять поддельную продукцию из оборота.
Ранее сообщалось, что в городе Полевском в Свердловской области выявили партию поддельного сливочного масла. Фальсификат реализовывал индивидуальный предприниматель Мамедов П.Н. Он не указывал, какое сырье использовалось для изготовления продукции.
В документах екатеринбургского предприятия по производству сливочного масла ООО ПК «Маслодел» были обнаружены данные о 15,68 тоннах фальсифицированного продукта, который готовился к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «Уполномоченным лицом ООО ПК „Маслодел“ для ввода в оборот готовой продукции в журнал было „вручную“ добавлено 15,68 тонны сырья, из которого в дальнейшем планировалось расфасовать масло по пачкам в целях реализации в торговых точках. Документы, подтверждающие происхождение продукции, в ФГИС „Меркурий“ (система для электронной сертификации грузов — прим. URA.RU) не указаны, а значит, достоверно установить происхождение товара не представляется возможным, что свидетельствует об использовании небезопасного и некачественного сырья. Такая продукция считается фальсифицированной», — сообщили в Россельхознадзоре. Отмечается, что ведомство готовит документы в ГУ МВД России по Свердловской области по факту введения в продажу фальсифицированного продукта. Также в адрес предприятия направили письмо с требованием изъять поддельную продукцию из оборота. Ранее сообщалось, что в городе Полевском в Свердловской области выявили партию поддельного сливочного масла. Фальсификат реализовывал индивидуальный предприниматель Мамедов П.Н. Он не указывал, какое сырье использовалось для изготовления продукции.