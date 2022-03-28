Коммерсант из Полевского торговал поддельным сливочным маслом

В качестве сырья было использовано сливочное масло с разной массовой долей жира Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) выявили партию поддельного сливочного масла. Фальсификат реализовывал индивидуальный предприниматель ИП Мамедов П.Н. Он не указывал, какое сырье использовалось для изготовления продукции. Информация об этом появилась на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

«Был оформлен производственный ветеринарный документ на масло сладко-сливочное жирностью 72,5%, массой 1200 кг. В качестве сырья было использовано сливочное масло с разной массовой долей жира: 72,5% и 82,5%. Достоверно установить, за счет чего происходило необоснованное уменьшение жирности в готовой молочной продукции, не представляется возможным. Такая продукция считается фальсифицированной», — отметили в ведомстве.

ИП Мамедов П.Н., осуществляющий деятельность по производству, хранению и реализации масложировой продукции в городе Полевской, допустил нарушение при создании производственного ветеринарного документа. «В адрес предпринимателя направлено информационное письмо о необходимости изъятия из оборота продукции ненадлежащего качества. По факту введения в оборот фальсифицированного товара ведомством готовятся материалы для передачи в ГУ МВД России по Свердловской области», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в детском саду «Рябинушка» г. Новая Ляля (Свердловская область) выявили поддельное сливочное масло. Фальсификат реализовывала компания ООО «Исток». В ООО «Исток» фальсифицированный товар поступал из ООО Корпорация «Битум», производство которого находится в Екатеринбурге.

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