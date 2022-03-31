31 марта 2022

Зеленский объявил двух генералов СБУ «антигероями»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По словам Владимира Зеленского, всех предателей Украины постепенно накажут Фото:

Двое высших офицеров Службы безопасности Украины (ВСУ) были лишены своих званий и объявлены «антигероями». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что одним из «антигероев» является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене, сообщает MK.RU. Вторым генералом, которого лишили звания, оказался бывший начальник Управления СБУ по Херсонской области Сергей Криворучко.

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Двое высших офицеров Службы безопасности Украины (ВСУ) были лишены своих званий и объявлены «антигероями». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что одним из «антигероев» является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене, сообщает MK.RU. Вторым генералом, которого лишили звания, оказался бывший начальник Управления СБУ по Херсонской области Сергей Криворучко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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