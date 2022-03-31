Зеленский объявил двух генералов СБУ «антигероями»

По словам Владимира Зеленского, всех предателей Украины постепенно накажутФото: Официальный сайт президента Украины
Двое высших офицеров Службы безопасности Украины (ВСУ) были лишены своих званий и объявлены «антигероями». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.
Уточняется, что одним из «антигероев» является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене, сообщает MK.RU. Вторым генералом, которого лишили звания, оказался бывший начальник Управления СБУ по Херсонской области Сергей Криворучко.
Двое высших офицеров Службы безопасности Украины (ВСУ) были лишены своих званий и объявлены «антигероями». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что одним из «антигероев» является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене, сообщает MK.RU. Вторым генералом, которого лишили звания, оказался бывший начальник Управления СБУ по Херсонской области Сергей Криворучко.