Зеленский объявил двух генералов СБУ «антигероями»

01 апреля 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Зеленского, всех предателей Украины постепенно накажут Фото: Официальный сайт президента Украины Двое высших офицеров Службы безопасности Украины (ВСУ) были лишены своих званий и объявлены «антигероями». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что одним из «антигероев» является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене, сообщает MK.RU . Вторым генералом, которого лишили звания, оказался бывший начальник Управления СБУ по Херсонской области Сергей Криворучко. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Двое высших офицеров Службы безопасности Украины (ВСУ) были лишены своих званий и объявлены «антигероями». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Уточняется, что одним из «антигероев» является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который незадолго до спецоперации РФ на Украине был обвинен по статье о госизмене, сообщает MK.RU. Вторым генералом, которого лишили звания, оказался бывший начальник Управления СБУ по Херсонской области Сергей Криворучко.