Курганские власти предупредили о подтоплении населенных пунктов

Уровень воды в реках Курганской области не должен превысить средние значения, но подтопление населенных пунктов не исключается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прогноз по весеннему половодью в Курганской области в целом благоприятный, уровень воды будет ниже средних многолетних характеристик. Однако не исключается возможность подтопления некоторых населенных пунктов, которые расположены в низинах рек, сообщили на заседании комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации ЧС.

«По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды, в 2022 году на основных реках Курганской области уровни весеннего половодья ожидаются ниже средних многолетних характеристик. На Тоболе — ниже на 1,3-1,6 м; в низовье Уя — на 0,5 м; на Исети (выше впадения Миасса) — на 1,2 — 1,4 м; на Исети у с. Мехонское и Миассе у р. п. Каргаполье — на 0,7 — 1,0 м», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Губернатор Вадим Шумков заявил, что вероятность подтопления некоторых населенных пунктов остается. В частности, речь идет о подъездном пути в село Усть-Уйское Целинного муниципального округа (через реку Уй), а также дороги и моста через реку Исеть, ведущей к селу Барино Шатровского округа, уточняют в пресс-службе главы региона.

Шумков поручил главам муниципалитетов принять меры, чтобы жители отрезанных населенных пунктов были обеспечены всем необходимым. «Речь идет о запасах продуктов питания, медицинских препаратов, ГСМ. Отработать варианты лодочной переправы и дежурств спасательного поста», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с весенним паводком в Курганской области сформирована группировка, в которую вошли 7,5 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. По официальному прогнозу, уровень воды в Тоболе у Кургана может подняться до 370 см над «нулем» поста с вероятной погрешностью 115 см. Неблагоприятные явления возникают в Кургане, когда уровень воды в Тоболе поднимается до семи метров, опасные явления — при уровне воды 8,5 метра.

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