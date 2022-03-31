31 марта 2022
30 марта 2022

Курганские власти предупредили о подтоплении населенных пунктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наводнение. Архивное фото 2016 г. Курган, паводок, наводнение
Уровень воды в реках Курганской области не должен превысить средние значения, но подтопление населенных пунктов не исключается Фото:

Прогноз по весеннему половодью в Курганской области в целом благоприятный, уровень воды будет ниже средних многолетних характеристик. Однако не исключается возможность подтопления некоторых населенных пунктов, которые расположены в низинах рек, сообщили на заседании комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации ЧС.

«По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды, в 2022 году на основных реках Курганской области уровни весеннего половодья ожидаются ниже средних многолетних характеристик. На Тоболе — ниже на 1,3-1,6 м; в низовье Уя — на 0,5 м; на Исети (выше впадения Миасса) — на 1,2 — 1,4 м; на Исети у с. Мехонское и Миассе у р. п. Каргаполье — на 0,7 — 1,0 м», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Губернатор Вадим Шумков заявил, что вероятность подтопления некоторых населенных пунктов остается. В частности, речь идет о подъездном пути в село Усть-Уйское Целинного муниципального округа (через реку Уй), а также дороги и моста через реку Исеть, ведущей к селу Барино Шатровского округа, уточняют в пресс-службе главы региона.

Шумков поручил главам муниципалитетов принять меры, чтобы жители отрезанных населенных пунктов были обеспечены всем необходимым. «Речь идет о запасах продуктов питания, медицинских препаратов, ГСМ. Отработать варианты лодочной переправы и дежурств спасательного поста», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с весенним паводком в Курганской области сформирована группировка, в которую вошли 7,5 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. По официальному прогнозу, уровень воды в Тоболе у Кургана может подняться до 370 см над «нулем» поста с вероятной погрешностью 115 см. Неблагоприятные явления возникают в Кургане, когда уровень воды в Тоболе поднимается до семи метров, опасные явления — при уровне воды 8,5 метра.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прогноз по весеннему половодью в Курганской области в целом благоприятный, уровень воды будет ниже средних многолетних характеристик. Однако не исключается возможность подтопления некоторых населенных пунктов, которые расположены в низинах рек, сообщили на заседании комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации ЧС. «По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды, в 2022 году на основных реках Курганской области уровни весеннего половодья ожидаются ниже средних многолетних характеристик. На Тоболе — ниже на 1,3-1,6 м; в низовье Уя — на 0,5 м; на Исети (выше впадения Миасса) — на 1,2 — 1,4 м; на Исети у с. Мехонское и Миассе у р. п. Каргаполье — на 0,7 — 1,0 м», — отмечают в пресс-службе губернатора. Губернатор Вадим Шумков заявил, что вероятность подтопления некоторых населенных пунктов остается. В частности, речь идет о подъездном пути в село Усть-Уйское Целинного муниципального округа (через реку Уй), а также дороги и моста через реку Исеть, ведущей к селу Барино Шатровского округа, уточняют в пресс-службе главы региона. Шумков поручил главам муниципалитетов принять меры, чтобы жители отрезанных населенных пунктов были обеспечены всем необходимым. «Речь идет о запасах продуктов питания, медицинских препаратов, ГСМ. Отработать варианты лодочной переправы и дежурств спасательного поста», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с весенним паводком в Курганской области сформирована группировка, в которую вошли 7,5 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. По официальному прогнозу, уровень воды в Тоболе у Кургана может подняться до 370 см над «нулем» поста с вероятной погрешностью 115 см. Неблагоприятные явления возникают в Кургане, когда уровень воды в Тоболе поднимается до семи метров, опасные явления — при уровне воды 8,5 метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...