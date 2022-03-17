В областном ГУ МЧС проверили готовность сил и средств к весеннему паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для борьбы с весенним паводком в Курганской области сформирована группировка, в которую вошли 7,5 тысячи человек. Их готовность к защите населения проверил начальник ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Для борьбы с паводком в Зауралье сформирована группировка из 7 500 человек и 1 700 единиц техники. В областном центре прошла проверка готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к защите населения и территорий от ЧС в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2022 года», — говорится в сообщении.

Подвижный пункт управления развернут на территории поисково-спасательной службы Курганской области. Также подготовлены пункт управления беспилотными авиационными системами, мобильный аварийно-спасательный комплекс, автомобильный насосно-рукавный комплекс для тушения крупных пожаров и откачки воды при ЧС, снегоболотоходы, моторные лодки и другая техника. Руководство ГУ МЧС считает, что силы и средства готовы к паводку и пожароопасному периоду 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что уровни воды весеннего половодья в Курганской области ожидаются ниже уровня прошлого года, на 0,5-2,5 м ниже нормы. Максимальный уровень воды в реке Тобол у города Кургана ожидается около 370 см с вероятной погрешностью 115 см. В мэрии Кургана считают, что серьезных опасений в связи с предстоящим весенним паводком в регионе нет. Пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трех районах Курганской области начнется 8 апреля. В остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане — 15 апреля.

В Кургане подготовлен пункт управления беспилотными авиационными системами Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Для борьбы с паводком сформирована группировка из 7 500 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

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