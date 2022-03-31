С 1 апреля началась запись детей в первый класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские родители 1 апреля начали осаждать школы и образовательные центры города, чтобы записать своих детей в первый класс. Так в образовательном центре «Ньютон» образовалась длинная очередь из родителей, чьи дети в этом году должны пойти в школу, передает корреспондент URA.RU.

Родители идут плотным потоком в образовательный центр на северо-западе города. Преподавательский состав распределяет очередь, В центре выделены классы для работы приемной комиссии. С родителей просят перечень документов, обозначенный в правилах приема.

Читатели URA.RU сообщили, что другом образовательном центре, находящемся в микрорайоне Academ Riverside, родители с половины восьмого утра заняли очередь на улице. Новый центр начал работать в конце 2021 года. По словам читателя, для жителей микрорайона это долгожданное событие. Дети многих жителей «Академа» смогут учиться рядом с домом.

Наплыв родителей в учебные заведения связан с тем, что 1 апреля стартовала приемная комиссия по зачислению ребенка в первый класс. Ранее URA.RU опубликовало перечень того, что нужно знать родителям для подачи заявления о приеме.

Очередь из родителей в образовательном центре «Ньютон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре «Ньютон» выделены классы для работы приемной комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В образовательном центре №7 в микрорайоне Academ Riverside родители с самого утра заняли очередь на улице Фото: Читатель URA.RU