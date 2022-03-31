31 марта 2022

Курганскому сенатору пришлось вмешаться, чтобы очистили туалет

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова Антона в Курган в качестве куратора региона, перминова елена, портрет
Сенатор Елена Перминова помогла курганцам в решении коммунальных проблем Фото:

Сенатору Совета Федерации от Курганской области Елене Перминовой пришлось дать поручение об откачке затопленного подвала и септика в многоквартирном доме Кургана. Задание коммунальщики выполнили оперативно, сообщили в региональной общественной приемной Курганской области.

«Сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана оперативно отреагировали на поручение Сенатора РФ Елены Перминовой осушить подвальное помещение многоквартирного дома по адресу: улица Пугачева, 95. Заместитель директора департамента Андрей Благинин проконтролировал откачку сточных вод из колодцев канализационной сети, подтопленного подвала и из септика. Канализационные сети в многоквартирном доме прочищены», — говорится в сообщении общественной приемной «Единой России».

Дом планируют подключить к центральной канализационной системе. Андрей Благинин рассказал жителям дома о проведении подготовительных работ.

Курганцы пожаловались сенатору на коммунальные беды во время дистанционного приема граждан. Перминова направила информацию в мэрию Кургана с требованием обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и принять меры для решения проблем.

Курганские коммунальщики оперативно выполнили поручение сенатора Елены Перминовой очистить затопленный септик и подвал дома
Чиновники мэрии Кургана проконтролировали откачку септика и рассказали жителям, когда их дом подключат к городской канализации

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Сенатору Совета Федерации от Курганской области Елене Перминовой пришлось дать поручение об откачке затопленного подвала и септика в многоквартирном доме Кургана. Задание коммунальщики выполнили оперативно, сообщили в региональной общественной приемной Курганской области. «Сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана оперативно отреагировали на поручение Сенатора РФ Елены Перминовой осушить подвальное помещение многоквартирного дома по адресу: улица Пугачева, 95. Заместитель директора департамента Андрей Благинин проконтролировал откачку сточных вод из колодцев канализационной сети, подтопленного подвала и из септика. Канализационные сети в многоквартирном доме прочищены», — говорится в сообщении общественной приемной «Единой России». Дом планируют подключить к центральной канализационной системе. Андрей Благинин рассказал жителям дома о проведении подготовительных работ. Курганцы пожаловались сенатору на коммунальные беды во время дистанционного приема граждан. Перминова направила информацию в мэрию Кургана с требованием обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и принять меры для решения проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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