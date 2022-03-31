31 марта 2022

Под Нижний Тагил перебросили стратегические ракетные войска

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск, ботинки, армия, рота
В Свердловской области действия военных оценит специальная комиссия Фото:

В Свердловской области начались учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) из Нижнего Тагила и Оренбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК „Ярс“», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что учения проводятся для проверки ракетных подразделений Оренбурга.

В мероприятии принимают участие 2000 военных. Их действия оценивает специальная комиссия ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого, представители Минобороны проверят, насколько эффективно использование перспективного вооружения в полевых условиях. В частности, проверят работу комплекса «Ярс» и возможности его маскировки.

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В Свердловской области начались учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) из Нижнего Тагила и Оренбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «В Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК „Ярс“», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что учения проводятся для проверки ракетных подразделений Оренбурга. В мероприятии принимают участие 2000 военных. Их действия оценивает специальная комиссия ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого, представители Минобороны проверят, насколько эффективно использование перспективного вооружения в полевых условиях. В частности, проверят работу комплекса «Ярс» и возможности его маскировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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