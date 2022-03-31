Под Нижний Тагил перебросили стратегические ракетные войска

В Свердловской области начались учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) из Нижнего Тагила и Оренбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК „Ярс“», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что учения проводятся для проверки ракетных подразделений Оренбурга.
В мероприятии принимают участие 2000 военных. Их действия оценивает специальная комиссия ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого, представители Минобороны проверят, насколько эффективно использование перспективного вооружения в полевых условиях. В частности, проверят работу комплекса «Ярс» и возможности его маскировки.
В Свердловской области начались учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) из Нижнего Тагила и Оренбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «В Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК „Ярс“», — говорится на официальном сайте ведомства. Там отметили, что учения проводятся для проверки ракетных подразделений Оренбурга. В мероприятии принимают участие 2000 военных. Их действия оценивает специальная комиссия ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого, представители Минобороны проверят, насколько эффективно использование перспективного вооружения в полевых условиях. В частности, проверят работу комплекса «Ярс» и возможности его маскировки.