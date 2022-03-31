31 марта 2022

В Сатке мать на три дня заперла детей в антисанитарных условиях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., реанимобиль, сатка
Детей увезли в больницу Фото:

В Сатке (Челябинскя область) 32-летняя женщина оставила в квартире в антисанитарных условиях двоих детей и пропала на три дня. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми), рассказали URA.RU в городской прокуратуре.

«В марте 2022 года при городском прокуроре проведено оперативное совещание с участием всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором поставлена задача выявления семей, где дети длительное время не посещают образовательные учреждения. Возбуждение данного уголовного дела стало результатом проведенной работы. Дети в настоящее время из семьи изъяты», — рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что женщина ушла вечером 19 марта на пьянку, оставив дома без еды и средств к существованию семилетнего сына и тринадцатилетнюю дочь. Вернулась мать спустя три дня. Квартира находится в антисанитарном состоянии: унитаз и ванная переполнены испражнениями, по всей квартире распространяется зловонный запах. В помещении живут кошка и собака, которых никто не выгуливает. Мать детей злоупотребляет спиртным, приводит в дом посторонних, старшая дочь пропускает школу, сын не ходит в детский сад.

После выявления преступления детей поместили в больницу. Городской прокуратурой решение о возбуждении уголовного дела признано законным, ход расследования поставлен на контроль.

Квартира полностью в антисанитарном состоянии
Фото:
Из еды дома был только скисший борщ, воды не было
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В Сатке (Челябинскя область) 32-летняя женщина оставила в квартире в антисанитарных условиях двоих детей и пропала на три дня. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми), рассказали URA.RU в городской прокуратуре. «В марте 2022 года при городском прокуроре проведено оперативное совещание с участием всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором поставлена задача выявления семей, где дети длительное время не посещают образовательные учреждения. Возбуждение данного уголовного дела стало результатом проведенной работы. Дети в настоящее время из семьи изъяты», — рассказали в надзорном ведомстве. Установлено, что женщина ушла вечером 19 марта на пьянку, оставив дома без еды и средств к существованию семилетнего сына и тринадцатилетнюю дочь. Вернулась мать спустя три дня. Квартира находится в антисанитарном состоянии: унитаз и ванная переполнены испражнениями, по всей квартире распространяется зловонный запах. В помещении живут кошка и собака, которых никто не выгуливает. Мать детей злоупотребляет спиртным, приводит в дом посторонних, старшая дочь пропускает школу, сын не ходит в детский сад. После выявления преступления детей поместили в больницу. Городской прокуратурой решение о возбуждении уголовного дела признано законным, ход расследования поставлен на контроль.
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