Детей увезли в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке (Челябинскя область) 32-летняя женщина оставила в квартире в антисанитарных условиях двоих детей и пропала на три дня. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми), рассказали URA.RU в городской прокуратуре.

«В марте 2022 года при городском прокуроре проведено оперативное совещание с участием всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на котором поставлена задача выявления семей, где дети длительное время не посещают образовательные учреждения. Возбуждение данного уголовного дела стало результатом проведенной работы. Дети в настоящее время из семьи изъяты», — рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что женщина ушла вечером 19 марта на пьянку, оставив дома без еды и средств к существованию семилетнего сына и тринадцатилетнюю дочь. Вернулась мать спустя три дня. Квартира находится в антисанитарном состоянии: унитаз и ванная переполнены испражнениями, по всей квартире распространяется зловонный запах. В помещении живут кошка и собака, которых никто не выгуливает. Мать детей злоупотребляет спиртным, приводит в дом посторонних, старшая дочь пропускает школу, сын не ходит в детский сад.

После выявления преступления детей поместили в больницу. Городской прокуратурой решение о возбуждении уголовного дела признано законным, ход расследования поставлен на контроль.

Квартира полностью в антисанитарном состоянии Фото: прокуратура Сатки

Из еды дома был только скисший борщ, воды не было Фото: прокуратура Сатки