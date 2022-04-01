Политолог: у России появилось право объявить войну Украине

01 апреля 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Украина создала России повод объявить полномасштабную войну, считает экс-премьер ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака украинских вертолетов на Белгород может стать для России причиной объявления войны Украине. Об этом заявил бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов. «Атака боевых украинских вертолетов на Белгород создает казус белли (юридический термин времен римского права: формальный повод для объявления войны — прим. ред.) для России, чтобы объявить войну Украине. Тогда можно задействовать положения ОДКБ и у Беларуси появится юридическая возможность вступить в войну на нашей стороне», — пишет Баширов в своем telegram-канале. 1 апреля два боевых вертолета ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. В результате атаки произошло возгорание, пострадали двое работников. Позже огонь перешел на восемь резервуаров с топливом. В СМИ появилась информация о том, что врио министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян вылетел на место пожара. RT приводит рассказ очевидцев о происшествии. По их словам, вертолеты пролетели на очень небольшой высоте. Россия объявили о начале спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Атака украинских вертолетов на Белгород может стать для России причиной объявления войны Украине. Об этом заявил бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов. «Атака боевых украинских вертолетов на Белгород создает казус белли (юридический термин времен римского права: формальный повод для объявления войны — прим. ред.) для России, чтобы объявить войну Украине. Тогда можно задействовать положения ОДКБ и у Беларуси появится юридическая возможность вступить в войну на нашей стороне», — пишет Баширов в своем telegram-канале. 1 апреля два боевых вертолета ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. В результате атаки произошло возгорание, пострадали двое работников. Позже огонь перешел на восемь резервуаров с топливом. В СМИ появилась информация о том, что врио министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян вылетел на место пожара. RT приводит рассказ очевидцев о происшествии. По их словам, вертолеты пролетели на очень небольшой высоте. Россия объявили о начале спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны.