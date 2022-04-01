В МЧС заявили об угрозе распространения огня в Белгороде. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
На нефтебазе в Белгороде горят резервуары с топливом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде горят восемь резервуаров с топливом, огонь может перейти на восемь других. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Пресс-служба МЧС подтвердила изданию информацию о задействовании более 170 человек и 50 единиц техники в тушении пожара. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об эвакуации жителей соседних улиц.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возгорании нефтебазы в результате удара с двух вертолетов украинских войск. В результате пожара пострадали два работника, сейчас их жизням ничего не угрожает. Видео момента авиаудара ВСУ опубликовал Пятый канал.

Агрессия ВСУ связана с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация территорий Украины.

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В Белгороде горят восемь резервуаров с топливом, огонь может перейти на восемь других. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Пресс-служба МЧС подтвердила изданию информацию о задействовании более 170 человек и 50 единиц техники в тушении пожара. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об эвакуации жителей соседних улиц. 1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возгорании нефтебазы в результате удара с двух вертолетов украинских войск. В результате пожара пострадали два работника, сейчас их жизням ничего не угрожает. Видео момента авиаудара ВСУ опубликовал Пятый канал. Агрессия ВСУ связана с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация территорий Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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