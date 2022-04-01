Украина атаковала российский регион

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, поле, трава, пожар в лесу, пожар в поле
Пожар в Белгороде произошел из-за авиаудара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В результате пострадали два работника. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В результате пострадали два работника. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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