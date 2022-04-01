Украина атаковала российский регион

01 апреля 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

Пожар в Белгороде произошел из-за авиаудара Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В результате пострадали два работника. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пожар на нефтебазе Белгорода произошел из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В результате пострадали два работника. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.