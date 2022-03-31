В Свердловской области запретили к продаже 600 т сливочного масла

Почти 600 тонн сливочного масла, произведенного ООО «Талицкое молоко», запретили везти в магазины Свердловской области из-за нарушений в производстве. Количество коровьего молока там оказалось в семь раз меньше, чем требуется, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.
«В информационной системе были указаны недостоверные сведения о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья: при производстве использовано в семь раз меньше сырого коровьего молока, чем должно быть по ГОСТу», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что нарушения были зафиксированы при производстве 591 тонны и 200 килограмм сливочного масла жирностью 72,5%.
Пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфулина в разговоре с URA.RU подчеркнула, что сфальсифицированные 600 тонн запретили отвозить в магазины Свердловской области. Однако других ограничений для «Талицкого молока» введено не будет.
URA.RU обратилось к владельцу ООО «Талицкое молоко» Юрию Окуневу. Он пообещал объяснить ситуацию позднее.
Почти 600 тонн сливочного масла, произведенного ООО «Талицкое молоко», запретили везти в магазины Свердловской области из-за нарушений в производстве. Количество коровьего молока там оказалось в семь раз меньше, чем требуется, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «В информационной системе были указаны недостоверные сведения о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья: при производстве использовано в семь раз меньше сырого коровьего молока, чем должно быть по ГОСТу», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что нарушения были зафиксированы при производстве 591 тонны и 200 килограмм сливочного масла жирностью 72,5%. Пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфулина в разговоре с URA.RU подчеркнула, что сфальсифицированные 600 тонн запретили отвозить в магазины Свердловской области. Однако других ограничений для «Талицкого молока» введено не будет. URA.RU обратилось к владельцу ООО «Талицкое молоко» Юрию Окуневу. Он пообещал объяснить ситуацию позднее.