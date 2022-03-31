31 марта 2022

В Свердловской области запретили к продаже 600 т сливочного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
В сливочном масле оказалось в семь раз меньше молока, чем требует ГОСТ Фото:

Почти 600 тонн сливочного масла, произведенного ООО «Талицкое молоко», запретили везти в магазины Свердловской области из-за нарушений в производстве. Количество коровьего молока там оказалось в семь раз меньше, чем требуется, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

«В информационной системе были указаны недостоверные сведения о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья: при производстве использовано в семь раз меньше сырого коровьего молока, чем должно быть по ГОСТу», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что нарушения были зафиксированы при производстве 591 тонны и 200 килограмм сливочного масла жирностью 72,5%.

Пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфулина в разговоре с URA.RU подчеркнула, что сфальсифицированные 600 тонн запретили отвозить в магазины Свердловской области. Однако других ограничений для «Талицкого молока» введено не будет.

URA.RU обратилось к владельцу ООО «Талицкое молоко» Юрию Окуневу. Он пообещал объяснить ситуацию позднее.

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Почти 600 тонн сливочного масла, произведенного ООО «Талицкое молоко», запретили везти в магазины Свердловской области из-за нарушений в производстве. Количество коровьего молока там оказалось в семь раз меньше, чем требуется, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. «В информационной системе были указаны недостоверные сведения о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья: при производстве использовано в семь раз меньше сырого коровьего молока, чем должно быть по ГОСТу», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что нарушения были зафиксированы при производстве 591 тонны и 200 килограмм сливочного масла жирностью 72,5%. Пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Наталья Сайфулина в разговоре с URA.RU подчеркнула, что сфальсифицированные 600 тонн запретили отвозить в магазины Свердловской области. Однако других ограничений для «Талицкого молока» введено не будет. URA.RU обратилось к владельцу ООО «Талицкое молоко» Юрию Окуневу. Он пообещал объяснить ситуацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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