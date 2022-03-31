В пермском ТЦ разыгрывают иномарку за два миллиона рублей

Онлайн-розыгрыш пройдет 16 апреля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В пермском ТРЦ «Планета» проходит акция-розыгрыш. Главный приз — автомобиль Hyundai Creta. Информация размещена в соцсетях ТРЦ.

«Чтобы принять участие, необходимо до 15 апреля совершить покупку на сумму от 3 000 рублей в одном чеке в магазинах ТРЦ „Планета“ или приобрести подарочную карту ТРЦ „Планета“ номиналом от 3 000 рублей. Зарегистрировать чек на странице акции», — говорится в сообщениях. Онлайн-розыгрыш пройдет 16 апреля в 18:30 на официальной странице акции.

Какая именно вариация автомобиля разыгрывается — не уточняется. Сейчас цена Hyundai Creta в зависимости от модификации варьируется от двух до трех миллионов рублей.

Стоит отметить, что на момент объявления акции было условие, что покупателям магазинов Zara, Zara HOME, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho предоставлялся второй купон в подарок. Но эти магазины закрылись из-за санкций, введенных западными странами.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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