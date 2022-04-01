Доказана эффективность «Полиоксидония» в лечении COVID-19

Результаты исследования эффективности российского препарата «Полиоксидоний»* опубликованы в авторитетном медицинском журнале Drugs in context. Многоцентровое открытое исследование было проведено с апреля по июль 2020 года.
В терапию пациентов основной группы — 81 пациент — был включен азоксимера бромид (действующее вещество «Полиоксидония»). 100 пациентов, вошедшие в контрольную группу, проходили стандартную терапию, без применения препарата.
Эффективность терапии с применением «Полиоксидония» оценивалась по двум показателям: оценка состояния пациентов по 7-балльной шкале ВОЗ на 14-й день лечения и уровень смертности. Исходно состояние пациентов исследуемой группы было тяжелее, чем пациентов, вошедших в контрольную группу. При этом состояние пациентов, принимавших «Полиоксидоний», улучшилось на 50% и на момент сравнения было на 13% лучше, чем у пациентов контрольной группы. Уровень смертности в группе пациентов, принимавших азоксимера бромид, составил 1,3%, в контрольной группе — 25%.
Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что азоксимера бромид в сочетании со стандартной терапией против COVID-19 показал себя эффективным и безопасным препаратом с хорошей переносимостью.
*«Полиоксидоний» является лекарственным препаратом, имеются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.
Результаты исследования эффективности российского препарата «Полиоксидоний»* опубликованы в авторитетном медицинском журнале Drugs in context. Многоцентровое открытое исследование было проведено с апреля по июль 2020 года. В терапию пациентов основной группы — 81 пациент — был включен азоксимера бромид (действующее вещество «Полиоксидония»). 100 пациентов, вошедшие в контрольную группу, проходили стандартную терапию, без применения препарата. Эффективность терапии с применением «Полиоксидония» оценивалась по двум показателям: оценка состояния пациентов по 7-балльной шкале ВОЗ на 14-й день лечения и уровень смертности. Исходно состояние пациентов исследуемой группы было тяжелее, чем пациентов, вошедших в контрольную группу. При этом состояние пациентов, принимавших «Полиоксидоний», улучшилось на 50% и на момент сравнения было на 13% лучше, чем у пациентов контрольной группы. Уровень смертности в группе пациентов, принимавших азоксимера бромид, составил 1,3%, в контрольной группе — 25%. Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что азоксимера бромид в сочетании со стандартной терапией против COVID-19 показал себя эффективным и безопасным препаратом с хорошей переносимостью. *«Полиоксидоний» является лекарственным препаратом, имеются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.