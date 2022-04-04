В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 70 млн рублей. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости «Этажи». Площадь квартиры составляет 160 квадратных метров.
«В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием высококачественных и добротных материалов, выведена геометрия стен и потолков, произведен монтаж приточно-вытяжной вентиляции и слаботочных сетей. Интерьер квартиры выдержан в спокойных цветовых тонах. Ничего вычурного и кричащего. Дополнительно установлена охранная сигнализация, теплые полы. Вся мебель остается после продажи в дар новым собственникам», — указано в объявлении.
Квартира расположена в центре Тюмени. Рядом находится все необходимое: школа, дворец творчества и церковь. Также в объявлении о продаже указано, что такое жилье подойдет для людей, которые ценят комфорт и современность. «Если вам важна не обложка, а содержание дома — это жилье вашей мечты», — уверяют в объявлении.
В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 70 млн рублей. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости «Этажи». Площадь квартиры составляет 160 квадратных метров. «В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием высококачественных и добротных материалов, выведена геометрия стен и потолков, произведен монтаж приточно-вытяжной вентиляции и слаботочных сетей. Интерьер квартиры выдержан в спокойных цветовых тонах. Ничего вычурного и кричащего. Дополнительно установлена охранная сигнализация, теплые полы. Вся мебель остается после продажи в дар новым собственникам», — указано в объявлении. Квартира расположена в центре Тюмени. Рядом находится все необходимое: школа, дворец творчества и церковь. Также в объявлении о продаже указано, что такое жилье подойдет для людей, которые ценят комфорт и современность. «Если вам важна не обложка, а содержание дома — это жилье вашей мечты», — уверяют в объявлении.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени упал спрос на недвижимость. При этом количество предложений растет.