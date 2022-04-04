04 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

В Тюмени трехкомнатная квартира продается за 70 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Квартира за 70 миллионов рублей расположена в центре Тюмени Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 70 млн рублей. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости «Этажи». Площадь квартиры составляет 160 квадратных метров.

«В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием высококачественных и добротных материалов, выведена геометрия стен и потолков, произведен монтаж приточно-вытяжной вентиляции и слаботочных сетей. Интерьер квартиры выдержан в спокойных цветовых тонах. Ничего вычурного и кричащего. Дополнительно установлена охранная сигнализация, теплые полы. Вся мебель остается после продажи в дар новым собственникам», — указано в объявлении.

Квартира расположена в центре Тюмени. Рядом находится все необходимое: школа, дворец творчества и церковь. Также в объявлении о продаже указано, что такое жилье подойдет для людей, которые ценят комфорт и современность. «Если вам важна не обложка, а содержание дома — это жилье вашей мечты», — уверяют в объявлении.


Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени упал спрос на недвижимость. При этом количество предложений растет.

Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи»

Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи»

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 70 млн рублей. Объявление о продаже разместило агентство недвижимости «Этажи». Площадь квартиры составляет 160 квадратных метров. «В квартире выполнен дизайнерский ремонт с использованием высококачественных и добротных материалов, выведена геометрия стен и потолков, произведен монтаж приточно-вытяжной вентиляции и слаботочных сетей. Интерьер квартиры выдержан в спокойных цветовых тонах. Ничего вычурного и кричащего. Дополнительно установлена охранная сигнализация, теплые полы. Вся мебель остается после продажи в дар новым собственникам», — указано в объявлении. Квартира расположена в центре Тюмени. Рядом находится все необходимое: школа, дворец творчества и церковь. Также в объявлении о продаже указано, что такое жилье подойдет для людей, которые ценят комфорт и современность. «Если вам важна не обложка, а содержание дома — это жилье вашей мечты», — уверяют в объявлении. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени упал спрос на недвижимость. При этом количество предложений растет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...