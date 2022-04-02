В Тюмени упал спрос на недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области упал спрос на недвижимость, при этом количество предложений на рынке растет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Avito.

«В марте спрос на вторичное жилье снизился на 17% по сравнению с февралем. И на 29% по сравнению с показателями прошлого года. При этом количество предложений за год выросло на 34%. Показатели спроса на новостройки снизились за последний месяц на 23%, за год на 20%. Количество объектов, представленных на рынке новостроек, за месяц увеличилось на 3% и практически в три раза от года в год», — рассказали в пресс-службе.

Средняя стоимость квадратного метра в регионе за год выросла на 28% на вторичные объекты и на 31% на новостройки. Большую часть вторичного рынка составляют однокомнатные (36%) и двухкомнатные квартиры (31%). На рынке новостроек также в основном представлены однокомнатные (38%) и двухкомнатные (26%) квартиры.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали чаще брать ипотеку на жилье. Рост спроса на ипотеку обусловлен тем, что люди боятся роста цен, вызванного введением санкций странами Запада. Они не поддержали начатую 24 февраля Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины и отреагировали на это введением санкций, цель которых пошатнуть экономику России. Президент Владимир Путин охарактеризовал это как шаг к прямой агрессии по отношению к гражданам РФ.