Из-за снегопада в центре Тюмени появились километровые пробки

01 апреля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает плотность движения на дорогах Тюмени в 8 баллов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обильный снегопад привел к дорожным заторам на центральных улицах Тюмени. Об этом местные жители рассказали URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность трафика на основных магистралях города оценивается в 8 баллов. «За день выпало очень много снега, который на дорогах быстро превратился в слякоть и кашу. Из-за этого машины двигаются очень медленно. К тому же, появились мелкие ДТП. Видимо, некоторые тюменцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Мы ехали по 50 лет Октября, Профсоюзной и Советской улицам. Могу сказать, что там все очень медленно и плотно», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU. Данные сервиса «Яндекс. Карты» подтверждают слова тюменца. Так, высокая плотность дорожного движения зафиксирована на улицах 50 лет Октября, Мельникайте, Республики, Герцена, Орджоникидзе, Советской и т. д. В региональном управлении ГИБДД появление заторов на дорогах Тюмени также объяснили непогодой. «Снегопад, конечно, повлиял на плотность дорожного движения. Машины едут более медленно, но более аккуратно. Также не стоит забывать о том, что сегодня пятница. Пробки перед наступлением выходных — это обычная ситуация», — пояснили агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Обильный снегопад привел к дорожным заторам на центральных улицах Тюмени. Об этом местные жители рассказали URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность трафика на основных магистралях города оценивается в 8 баллов. «За день выпало очень много снега, который на дорогах быстро превратился в слякоть и кашу. Из-за этого машины двигаются очень медленно. К тому же, появились мелкие ДТП. Видимо, некоторые тюменцы уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Мы ехали по 50 лет Октября, Профсоюзной и Советской улицам. Могу сказать, что там все очень медленно и плотно», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU. Данные сервиса «Яндекс. Карты» подтверждают слова тюменца. Так, высокая плотность дорожного движения зафиксирована на улицах 50 лет Октября, Мельникайте, Республики, Герцена, Орджоникидзе, Советской и т. д. В региональном управлении ГИБДД появление заторов на дорогах Тюмени также объяснили непогодой. «Снегопад, конечно, повлиял на плотность дорожного движения. Машины едут более медленно, но более аккуратно. Также не стоит забывать о том, что сегодня пятница. Пробки перед наступлением выходных — это обычная ситуация», — пояснили агентству в пресс-службе областной Госавтоинспекции.