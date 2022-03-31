В ЯНАО продают нефтегазовые участки за 26 млрд

Минприроды выставит на аукцион участок недр ЯНАО за 26 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минприроды РФ планирует выставить на продажу три нефтегазовых участка расположенных на территории Ямальского района (ЯНАО). Как рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, стартовый платеж по ним может составить 26 млрд руб.

«По углеводородам рассматривается возможность проведения аукционов еще на трех крупных по размерам стартового платежа участков недр. Они расположены на полуострове Ямал. По предварительной оценке, совокупный размер стартовых платежей может составить 26 млрд руб. Пока мы в стадии оформления документов для решения правительства», — рассказал Козлов в интервью «Интерфакс».

Как добавил Козлов, инициатором лицензирования участков Нурминской группы, а именно Ростовцевского, Нурминского и Средне-Ямальского месторождений выступила компания «Газпром нефть». Она же и попросила о проведении аукционов со спецусловиями.

«Позиция Минприроды по поводу спецусловий следующая: надо учитывать возможности всех компаний, давать им возможности. Нужно посмотреть предлагаемые компаниями сроки ввода месторождений, как это будет смотреться в общей картине развития экономики РФ», — добавил Александр Козлов.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Ямал Север» приобрела участок недр Харатский. За него было отдано 44 миллиона рублей.