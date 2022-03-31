В Тюмени родственники лишили пенсионера жилья

01 апреля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Приставы проследят, чтобы пенсионера вновь не выгнали на улицу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Братья-близнецы в Тюмени не пускали в дом своего пожилого дядю, хотя общее жилье частично принадлежит и ему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по Тюменской области. Замки с дверей молодые люди сняли лишь после того, как к ним нагрянули силовики. «Производство по вселению пожилого тюменца в частный дом находится на исполнении с октября 2021 года. Спор ведут его родные племянники, тридцатилетние братья-близнецы, которые не пускают дядю в законное жилище. Отец близнецов умер. Он также имел долю в наследуемом доме, поэтому братья уверенно считают его только своим», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления УФССП региона. Приставы вступили в спор после того, как суд подтвердил, что пожилой мужчина имеет право жить в доме. Мирно решить вопрос не удавалось, так как каждый раз братья устраивали скандал. По итогу процедуру провели принудительно: мужчин заставили снять замки с дверей и впустить родственника. Их также предупредили, что при попытке выгнать пенсионера приставы вернутся, но еще и выпишут братьям штраф. Ранее URA.RU писало, что тюменка обвинила приставов в лишении ее детей пособия. По словам женщины, с нее незаконно сняли деньги, взыскание на которые обращать нельзя. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Братья-близнецы в Тюмени не пускали в дом своего пожилого дядю, хотя общее жилье частично принадлежит и ему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по Тюменской области. Замки с дверей молодые люди сняли лишь после того, как к ним нагрянули силовики. «Производство по вселению пожилого тюменца в частный дом находится на исполнении с октября 2021 года. Спор ведут его родные племянники, тридцатилетние братья-близнецы, которые не пускают дядю в законное жилище. Отец близнецов умер. Он также имел долю в наследуемом доме, поэтому братья уверенно считают его только своим», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления УФССП региона. Приставы вступили в спор после того, как суд подтвердил, что пожилой мужчина имеет право жить в доме. Мирно решить вопрос не удавалось, так как каждый раз братья устраивали скандал. По итогу процедуру провели принудительно: мужчин заставили снять замки с дверей и впустить родственника. Их также предупредили, что при попытке выгнать пенсионера приставы вернутся, но еще и выпишут братьям штраф. Ранее URA.RU писало, что тюменка обвинила приставов в лишении ее детей пособия. По словам женщины, с нее незаконно сняли деньги, взыскание на которые обращать нельзя.