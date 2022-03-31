В Тюмени родственники лишили пенсионера жилья

Братья-близнецы в Тюмени не пускали в дом своего пожилого дядю, хотя общее жилье частично принадлежит и ему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по Тюменской области. Замки с дверей молодые люди сняли лишь после того, как к ним нагрянули силовики.
«Производство по вселению пожилого тюменца в частный дом находится на исполнении с октября 2021 года. Спор ведут его родные племянники, тридцатилетние братья-близнецы, которые не пускают дядю в законное жилище. Отец близнецов умер. Он также имел долю в наследуемом доме, поэтому братья уверенно считают его только своим», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления УФССП региона.
Приставы вступили в спор после того, как суд подтвердил, что пожилой мужчина имеет право жить в доме. Мирно решить вопрос не удавалось, так как каждый раз братья устраивали скандал. По итогу процедуру провели принудительно: мужчин заставили снять замки с дверей и впустить родственника. Их также предупредили, что при попытке выгнать пенсионера приставы вернутся, но еще и выпишут братьям штраф.
Ранее URA.RU писало, что тюменка обвинила приставов в лишении ее детей пособия. По словам женщины, с нее незаконно сняли деньги, взыскание на которые обращать нельзя.
Братья-близнецы в Тюмени не пускали в дом своего пожилого дядю, хотя общее жилье частично принадлежит и ему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления судебных приставов по Тюменской области. Замки с дверей молодые люди сняли лишь после того, как к ним нагрянули силовики. «Производство по вселению пожилого тюменца в частный дом находится на исполнении с октября 2021 года. Спор ведут его родные племянники, тридцатилетние братья-близнецы, которые не пускают дядю в законное жилище. Отец близнецов умер. Он также имел долю в наследуемом доме, поэтому братья уверенно считают его только своим», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления УФССП региона. Приставы вступили в спор после того, как суд подтвердил, что пожилой мужчина имеет право жить в доме. Мирно решить вопрос не удавалось, так как каждый раз братья устраивали скандал. По итогу процедуру провели принудительно: мужчин заставили снять замки с дверей и впустить родственника. Их также предупредили, что при попытке выгнать пенсионера приставы вернутся, но еще и выпишут братьям штраф. Ранее URA.RU писало, что тюменка обвинила приставов в лишении ее детей пособия. По словам женщины, с нее незаконно сняли деньги, взыскание на которые обращать нельзя.