В руководстве РУДН заявили о политике русофобии на YouTube

01 апреля 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

YouTubе стал орудием в информационной войне, считает Никита Данюк Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новые правила модерации YouTubе вновь доказали, что видеохостинг на 100% лишился нейтральности, превратился в пространство русофобии и стал орудием в информационной войне. Площадка будет и дальше подавлять российскую точку зрения на происходящее и никакие мягкие меры вроде штрафов на площадку не подействуют. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Ранее YouTube разослал своим модераторам новую методичку. Согласно ней, все видео, которые говорят о геноциде на Донбассе, биолабораториях США на Украине, а также продвигают тезисы о том, что на Украине идет спецоперация по денацификации и демилитаризации территории, будут сняты с монетизации. Данный контент теперь считается вредоносным и ненавистническим. «Новые правила модерации — это очередное доказательство того, что YouTubе, как видеохостинг, на 100% лишился своей нейтральности и стал орудием в информационной войне для того, чтобы подавить российскую точку зрения на происходящее на Украине и во всем мире. Можно уже сейчас сказать, что YouTubе — это пространство русофобии и дальше они будут еще больше, еще жестче закручивать гайки в отношении любого контента, где есть альтернативная точка зрения», — сообщил Никита Данюк. По его словам, YouTubе начал запрещать говорить о фактах. «Если раньше государственные средства массовой информации постоянно подвергались нападкам, цензуре, под ограничения попадали ролики, где рассказывалась российская версия происходящего, то сейчас в список таких материалов попадают вообще все видео, в которых говорится о наличии нацистов на Украине. YouTubе максимально политически ангажирован и действует исключительно в интересах американского правительства», — высказал мнение собеседник агентства. Данюк подчеркнул, что России необходимо ввести более жесткие меры в отношении видеохостинга. «Нужно проявлять жесткую позицию, потому что это тропа войны и никакие мягкие меры вроде штрафов на YouTubе не подействуют. Практика показывает, что даже когда Google выплачивал штрафы, противоправный контент не удалялся. Поэтому деструктивный, русофобский контент и в этом случае будет продолжать распространяться на платформе», — подытожил Данюк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новые правила модерации YouTubе вновь доказали, что видеохостинг на 100% лишился нейтральности, превратился в пространство русофобии и стал орудием в информационной войне. Площадка будет и дальше подавлять российскую точку зрения на происходящее и никакие мягкие меры вроде штрафов на площадку не подействуют. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Ранее YouTube разослал своим модераторам новую методичку. Согласно ней, все видео, которые говорят о геноциде на Донбассе, биолабораториях США на Украине, а также продвигают тезисы о том, что на Украине идет спецоперация по денацификации и демилитаризации территории, будут сняты с монетизации. Данный контент теперь считается вредоносным и ненавистническим. «Новые правила модерации — это очередное доказательство того, что YouTubе, как видеохостинг, на 100% лишился своей нейтральности и стал орудием в информационной войне для того, чтобы подавить российскую точку зрения на происходящее на Украине и во всем мире. Можно уже сейчас сказать, что YouTubе — это пространство русофобии и дальше они будут еще больше, еще жестче закручивать гайки в отношении любого контента, где есть альтернативная точка зрения», — сообщил Никита Данюк. По его словам, YouTubе начал запрещать говорить о фактах. «Если раньше государственные средства массовой информации постоянно подвергались нападкам, цензуре, под ограничения попадали ролики, где рассказывалась российская версия происходящего, то сейчас в список таких материалов попадают вообще все видео, в которых говорится о наличии нацистов на Украине. YouTubе максимально политически ангажирован и действует исключительно в интересах американского правительства», — высказал мнение собеседник агентства. Данюк подчеркнул, что России необходимо ввести более жесткие меры в отношении видеохостинга. «Нужно проявлять жесткую позицию, потому что это тропа войны и никакие мягкие меры вроде штрафов на YouTubе не подействуют. Практика показывает, что даже когда Google выплачивал штрафы, противоправный контент не удалялся. Поэтому деструктивный, русофобский контент и в этом случае будет продолжать распространяться на платформе», — подытожил Данюк.