Володин призвал увольнять за критику спецоперации на Украине

01 апреля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин высказался о российских деятелях культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно увольнять с государственных должностей тех, кто критикует спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что планируется настаивать на кадровых решениях и спрашивать об этом у министров. Володин также высказался о российских артистах и поблагодарил тех, кто поддерживает российских военнослужащих. Спикер Госдумы назвал предательством поведение певицы Анны Нетребко и заявил, что у нее нет совести. Ранее Нетребко осудила спецоперацию на Украине, передают «Дни.ру». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Это необходимо для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого некоторые знаменитости решили временно или окончательно уехать из России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нужно увольнять с государственных должностей тех, кто критикует спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что планируется настаивать на кадровых решениях и спрашивать об этом у министров. Володин также высказался о российских артистах и поблагодарил тех, кто поддерживает российских военнослужащих. Спикер Госдумы назвал предательством поведение певицы Анны Нетребко и заявил, что у нее нет совести. Ранее Нетребко осудила спецоперацию на Украине, передают «Дни.ру». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Это необходимо для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого некоторые знаменитости решили временно или окончательно уехать из России.