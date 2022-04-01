Володин призвал увольнять за критику спецоперации на Украине

Нужно увольнять с государственных должностей тех, кто критикует спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что планируется настаивать на кадровых решениях и спрашивать об этом у министров.
Володин также высказался о российских артистах и поблагодарил тех, кто поддерживает российских военнослужащих. Спикер Госдумы назвал предательством поведение певицы Анны Нетребко и заявил, что у нее нет совести. Ранее Нетребко осудила спецоперацию на Украине, передают «Дни.ру».
На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Это необходимо для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого некоторые знаменитости решили временно или окончательно уехать из России.
Нужно увольнять с государственных должностей тех, кто критикует спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что планируется настаивать на кадровых решениях и спрашивать об этом у министров. Володин также высказался о российских артистах и поблагодарил тех, кто поддерживает российских военнослужащих. Спикер Госдумы назвал предательством поведение певицы Анны Нетребко и заявил, что у нее нет совести. Ранее Нетребко осудила спецоперацию на Украине, передают «Дни.ру». На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Это необходимо для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. После этого некоторые знаменитости решили временно или окончательно уехать из России.