Сотрудников подразделения ГУ МЧС перевели на другой этаж из-за нарушений пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за нарушений требований пожарной безопасности в здании Главного управления МЧС региона сотрудников перевели с пятого этажа на четверты. Для этого пришлось перестраивать недавно отремонтированный актовый зал, рассказал URA.RU источник, близкий к ведомству.

«Всех сотрудников „Центра управления в кризисных ситуациях“ переместили с пятого этажа на четвертый. Пятый этаж был освобожден и опечатан, вход на него запрещен. В результате перемещения подразделения понадобилось срочно оборудовать новые помещения и делать в них ремонт, пришлось ликвидировать актовый зал на четвертом этаже, в котором недавно был сделан дорогостоящий ремонт», — рассказал источник.

Собеседник добавил, что для обустройства рабочих мест привлекались и личные средства сотрудников. Актовый зал переехал на второй этаж здания. «Что будет с пятым этажом, и кто ответит за допущенные нарушения — неизвестно», — сказал инсайдер.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что не могут предоставить данную информацию. «Запрашиваемая вами информация о деятельности Главного управления не предоставляется, так как относится к информации ограниченного доступа», — говорится в ответе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что сотрудников МЧС Кургана уводят с рабочих мест из-за угрозы. В здании МЧС России по Курганской области на ул. Куйбышева, 191 при проведении проверки Госпожнадзор установил нарушения пожарной безопасности.

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