За первое место telegram-канал подарит акулу из IKEA Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

В Екатеринбургском telegram-канале «Екатское Чтиво» разыгрывается акула из IKEA, килограмм сахара и гречки. Администраторы канала решили устроить раздачу в честь 1 апреля. Соответствующая информация содержится в самом telegram-канале.

«В честь 1 апреля „Екатское Чтиво“ решило замутить розыгрыш, но разыгрывать мы хотим не читателей, а призы! Итоги 17 апреля! Удачи!», — говорится сообщении « Екатского Чтива ».

За первое место подписчик канала получит акулу из IKEA, за второе — один килограмм сахара, а за третье — килограмм гречки. Подписчик, занявший четвертое место получит упаковку прокладок, за пятое — пачку туалетной бумаги, а за последнее место назначена награда в виде упаковки офисной бумаги.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно:

Быть подписанными на telegram-канал « Екатское чтиво »; Быть подписанными на паблик VK « Екатское чтиво »; Поставить лайк под этой записью в VK .

Фото: скрин telegram-канала «Екатское Чтиво»