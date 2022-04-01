В екатеринбургском telegram-канале дарят сахар и акулу из IKEA. Скрин

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За первое место telegram-канал подарит акулу из IKEA Фото:

В Екатеринбургском telegram-канале «Екатское Чтиво» разыгрывается акула из IKEA, килограмм сахара и гречки. Администраторы канала решили устроить раздачу в честь 1 апреля. Соответствующая информация содержится в самом telegram-канале.

«В честь 1 апреля „Екатское Чтиво“ решило замутить розыгрыш, но разыгрывать мы хотим не читателей, а призы! Итоги 17 апреля! Удачи!», — говорится сообщении «Екатского Чтива».

За первое место подписчик канала получит акулу из IKEA, за второе — один килограмм сахара, а за третье — килограмм гречки. Подписчик, занявший четвертое место получит упаковку прокладок, за пятое — пачку туалетной бумаги, а за последнее место назначена награда в виде упаковки офисной бумаги.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно:

  1. Быть подписанными на telegram-канал «Екатское чтиво»;
  2. Быть подписанными на паблик VK «Екатское чтиво»;
  3. Поставить лайк под этой записью в VK.

Фото:

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В Екатеринбургском telegram-канале «Екатское Чтиво» разыгрывается акула из IKEA, килограмм сахара и гречки. Администраторы канала решили устроить раздачу в честь 1 апреля. Соответствующая информация содержится в самом telegram-канале. «В честь 1 апреля „Екатское Чтиво“ решило замутить розыгрыш, но разыгрывать мы хотим не читателей, а призы! Итоги 17 апреля! Удачи!», — говорится сообщении «Екатского Чтива». За первое место подписчик канала получит акулу из IKEA, за второе — один килограмм сахара, а за третье — килограмм гречки. Подписчик, занявший четвертое место получит упаковку прокладок, за пятое — пачку туалетной бумаги, а за последнее место назначена награда в виде упаковки офисной бумаги. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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