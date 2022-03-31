31 марта 2022

Пермская фабрика открывает новые рабочие места в условиях санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мантий и академических шапочек для студентов УрФУ. Екатеринбург, швейная машинка, швейная фабрика, швеи, пошив одежды, производство
К июню 2022 года планируется создать 25 новых рабочих мест Фото:

Швейная фабрика в Елово (Пермский край) планирует расширять производство в условиях экономических санкций. Организация будет открывать новые рабочие места. Компания собирается выполнить задачи по импортозамещению, сообщается на сайте правительства региона.

«В мае этого года руководство предприятия планирует закупить новое оборудование, а к июню 2022 года открыть еще 25 новых рабочих мест благодаря созданию нового цеха по пошиву спецодежды широкого спектра. Это позволит увеличить объемы производства», — говорится на сайте. Также фабрика планирует запустить новое смежное производство.

Также об устойчивости к экономическим санкциям рассказали в компании «Дилия», которая занимается металлоконструкциями. В связи с внешними экономическими санкциями, производство получило толчок к развитию, заявили в компании. Также там планируют закупить оборудование для расширения производства.

Западные страны ввели экономические санкции в отношении РФ из-за начавшейся военной спецоперации в Украине. В результате многие отечественные и иностранные компании начали приостанавливать производство в России. Некоторые — по причине прекращения поставок необходимого сырья или оборудования, другие — из-за решения головных офисов за рубежом.

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Швейная фабрика в Елово (Пермский край) планирует расширять производство в условиях экономических санкций. Организация будет открывать новые рабочие места. Компания собирается выполнить задачи по импортозамещению, сообщается на сайте правительства региона. «В мае этого года руководство предприятия планирует закупить новое оборудование, а к июню 2022 года открыть еще 25 новых рабочих мест благодаря созданию нового цеха по пошиву спецодежды широкого спектра. Это позволит увеличить объемы производства», — говорится на сайте. Также фабрика планирует запустить новое смежное производство. Также об устойчивости к экономическим санкциям рассказали в компании «Дилия», которая занимается металлоконструкциями. В связи с внешними экономическими санкциями, производство получило толчок к развитию, заявили в компании. Также там планируют закупить оборудование для расширения производства. Западные страны ввели экономические санкции в отношении РФ из-за начавшейся военной спецоперации в Украине. В результате многие отечественные и иностранные компании начали приостанавливать производство в России. Некоторые — по причине прекращения поставок необходимого сырья или оборудования, другие — из-за решения головных офисов за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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