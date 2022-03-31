Пермская фабрика открывает новые рабочие места в условиях санкций

К июню 2022 года планируется создать 25 новых рабочих мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Швейная фабрика в Елово (Пермский край) планирует расширять производство в условиях экономических санкций. Организация будет открывать новые рабочие места. Компания собирается выполнить задачи по импортозамещению, сообщается на сайте правительства региона.

«В мае этого года руководство предприятия планирует закупить новое оборудование, а к июню 2022 года открыть еще 25 новых рабочих мест благодаря созданию нового цеха по пошиву спецодежды широкого спектра. Это позволит увеличить объемы производства», — говорится на сайте. Также фабрика планирует запустить новое смежное производство.

Также об устойчивости к экономическим санкциям рассказали в компании «Дилия», которая занимается металлоконструкциями. В связи с внешними экономическими санкциями, производство получило толчок к развитию, заявили в компании. Также там планируют закупить оборудование для расширения производства.

Западные страны ввели экономические санкции в отношении РФ из-за начавшейся военной спецоперации в Украине. В результате многие отечественные и иностранные компании начали приостанавливать производство в России. Некоторые — по причине прекращения поставок необходимого сырья или оборудования, другие — из-за решения головных офисов за рубежом.