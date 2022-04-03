Свердловский завод завалили заказами на замену импорта

Крупные предприятия и дилеры массово переключаются с европейских производителей на отечественных Фото Павла Блохина

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургский производитель промышленных теплообменников и оборудования для очистки стоков ReinnolC (принадлежит совладельцам компании «Биомикрогели» Андрею Елагину и Павлу Блохину) получил большое количество заказов после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Об этом URA.RU рассказал совладелец и CEO компании Павел Блохин.

«Летят запросы на замену целых линеек зарубежного теплообменного оборудования. Раньше такого вообще не было, а сейчас за последние две недели только мы получили три запроса. А это системная работа — есть размерный ряд производителя, и вот к нам обращаются российские офисы этих европейских компаний и просят предложить весь размерный ряд на замену», — пояснил Блохин.

Схожая ситуация и по второму направлению работы компании — водоочистным установкам. За последний месяц у компании кратно выросло количество заявок на замену импортных технологий по подготовке воды и переработке стоков.

«Сейчас многие заказчики своим проектным офисам, подрядчикам ставят условие по максимуму переходить на российские технологии и решения. Это происходит в нескольких отраслях, в том числе в металлургии, энергетике. Мы сейчас изготавливаем для одного из меткомбинатов пилотную установку с новой технологией утилизации промышленных стоков, в мае—июне повезем проверять. И многие наши заказчики ждут итогов этих испытаний», — добавил глава компании.

Чтобы успеть занять освободившуюся нишу, в ReinnolC планируют открыть дополнительную производственную площадку. Для этого ищут нового партнера. От инвестора рассчитывают получить 50 млн долларов США.

24 февраля началась спецоперацию РФ на Украине, после чего ЕС, США, Япония и Канада ввели санкции в отношении России, а западные компании стали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».

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