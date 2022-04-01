Джен Псаки уволится из Белого дома

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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Джен Псаки работала представителем Белого дома с 2021 года Фото:

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки планирует весной уйти со своего поста и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщили два источника в Белом доме.

«Псаки провела тесные консультации с юристами Белого дома по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов», — пишет Axios со ссылкой на своих инсайдеров.

Уточняется, что она уже ведет переговоры с телеканалом MSNBC, куда планирует устроиться в мае. Она будет вести прямые эфиры и шоу на потоковой платформе NBCUniversal Peacock.

Джен Псаки работает пресс-секретарем Белого дома с 2021 года, когда президентом США стал Джо Байден. Ранее она была устроена директором по коммуникациям Белого дома (2009—2011, 2015—2017), а с 2013 по 2015 год работала пресс-секретарем Госдепартамента США.

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Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки планирует весной уйти со своего поста и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщили два источника в Белом доме. «Псаки провела тесные консультации с юристами Белого дома по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов», — пишет Axios со ссылкой на своих инсайдеров. Уточняется, что она уже ведет переговоры с телеканалом MSNBC, куда планирует устроиться в мае. Она будет вести прямые эфиры и шоу на потоковой платформе NBCUniversal Peacock. Джен Псаки работает пресс-секретарем Белого дома с 2021 года, когда президентом США стал Джо Байден. Ранее она была устроена директором по коммуникациям Белого дома (2009—2011, 2015—2017), а с 2013 по 2015 год работала пресс-секретарем Госдепартамента США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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