31 марта 2022
30 марта 2022

В ХМАО возник дефицит охранников из-за спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , охрана, группа быстрого реагирования, охранник
В Югре появился дефицит охранников при найме на работу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО частные охранные предприятия столкнулись с дефицитом сотрудников. Они связывают это с проведением специальной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил руководитель одного из ЧОП на условиях анонимности.

«В марте мы столкнулись с проблемой наборы новых сотрудников. В разы стало меньше людей, которые откликаются на размещенные объявления. Говорят, что многие приняли решение поехать добровольцами на Украину. Там обещают гораздо более солидное денежное вознаграждение, чем в любом охранном предприятии. Речь идет о суммах от 150 тысяч рублей в месяц», — сообщил собеседник агентства.

Другой источник URA.RU, знакомый с организацией работы частных военных компаний, рассказал, что и там сейчас идет активный набор бойцов. Сейчас резко вырос спрос на сотрудников в частных военных компаниях. Причем не только из-за Украины, а также ЦАР и Мали. Боевой опыт требуется далеко не всегда», — прокомментировал источник. В соцсетях нашлись паблики, которые предлагают примкнуть в ряды ЧВК для работы в ближнем зарубежье. «Денежное вознаграждение от 240 тысяч рублей, контракт от четырех месяцев», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские казаки отправились добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать только военную инфраструктуру, заявлял Путин.

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В ХМАО частные охранные предприятия столкнулись с дефицитом сотрудников. Они связывают это с проведением специальной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил руководитель одного из ЧОП на условиях анонимности. «В марте мы столкнулись с проблемой наборы новых сотрудников. В разы стало меньше людей, которые откликаются на размещенные объявления. Говорят, что многие приняли решение поехать добровольцами на Украину. Там обещают гораздо более солидное денежное вознаграждение, чем в любом охранном предприятии. Речь идет о суммах от 150 тысяч рублей в месяц», — сообщил собеседник агентства. Другой источник URA.RU, знакомый с организацией работы частных военных компаний, рассказал, что и там сейчас идет активный набор бойцов. Сейчас резко вырос спрос на сотрудников в частных военных компаниях. Причем не только из-за Украины, а также ЦАР и Мали. Боевой опыт требуется далеко не всегда», — прокомментировал источник. В соцсетях нашлись паблики, которые предлагают примкнуть в ряды ЧВК для работы в ближнем зарубежье. «Денежное вознаграждение от 240 тысяч рублей, контракт от четырех месяцев», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские казаки отправились добровольцами для участия в спецоперации на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать только военную инфраструктуру, заявлял Путин.
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