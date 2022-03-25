Минобороны: Россия заблокировала Киев, Харьков и Николаев

25 марта 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Военные РФ контролируют Херсонскую область Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России удалось заблокировать Киев, Харьков и Николаев в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил на брифинге Минобороны первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Наступательные действия ВС РФ осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев», — сказал Сергей Рудской. По его словам, российские военные собираются сковать силы украинской армии не дать им возможность усилить группировку в Донбассе до полного освобождения Донецкой и Луганской народных республик. Рудской заявил, что под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, передает «Федеральное агентство новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля, сообщает телеканал «Царьград». По словам главы государства, такой шаг стал вынужденным, потому что жители Донбасса подвергались геноциду и издевательствам от военнослужащих Украины. Также Киев саботировал Минские соглашения и угрожал созданием ядерного оружия, была угроза вступления Украины в НАТО, заявлял Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России удалось заблокировать Киев, Харьков и Николаев в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил на брифинге Минобороны первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Наступательные действия ВС РФ осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев», — сказал Сергей Рудской. По его словам, российские военные собираются сковать силы украинской армии не дать им возможность усилить группировку в Донбассе до полного освобождения Донецкой и Луганской народных республик. Рудской заявил, что под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, передает «Федеральное агентство новостей». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля, сообщает телеканал «Царьград». По словам главы государства, такой шаг стал вынужденным, потому что жители Донбасса подвергались геноциду и издевательствам от военнослужащих Украины. Также Киев саботировал Минские соглашения и угрожал созданием ядерного оружия, была угроза вступления Украины в НАТО, заявлял Путин.