Депутат Бичаев: действия Запада привели к объединению россиян

Давление на Россию и граждан страны со стороны Запада привело к сплочению жителей страны вокруг президента РФ Владимира Путина. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.
«Уровень доверия к нашему президенту всегда был крайне высок, но именно то беспрецедентное давление, с которым весь западный мир к нам подходит, то остервенение в действиях, еще больше сплачивает нас. Эти люди не знают, что наш большой народ, как сказал президент, „наш большой многонациональный народ“, всегда в самые трудные жизненные моменты объединяется вокруг лидера. Так было на протяжении всей большой истории нашей страны и так происходит сейчас», — подчеркнул Артем Бичаев.
Депутат Госдумы добавил, что ужесточение мер со стороны Запада касается напрямую каждого жителя страны. «Если мы посмотрим трезво, то увидим, что весь Запад борется ни с Россией, ни с президентом, ни с каким-то чиновниками, а с каждым россиянином, и тем самым еще больше сплачивает граждан. И та риторика, что свойственна нашему президенту, жесткая, уверенная, с отстаиванием интересов нашей страны, она как никогда популярна у людей, они хотят видеть сильного лидера, коим Владимир Владимирович и является», — заявил Бичаев.
Давление на Россию и граждан страны со стороны Запада привело к сплочению жителей страны вокруг президента РФ Владимира Путина. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последнюю неделю уровень одобрения работы президента вырос до 79,0%. Доверие к Путину высказали 81,0% респондентов. «Уровень доверия к нашему президенту всегда был крайне высок, но именно то беспрецедентное давление, с которым весь западный мир к нам подходит, то остервенение в действиях, еще больше сплачивает нас. Эти люди не знают, что наш большой народ, как сказал президент, „наш большой многонациональный народ“, всегда в самые трудные жизненные моменты объединяется вокруг лидера. Так было на протяжении всей большой истории нашей страны и так происходит сейчас», — подчеркнул Артем Бичаев. Депутат Госдумы добавил, что ужесточение мер со стороны Запада касается напрямую каждого жителя страны. «Если мы посмотрим трезво, то увидим, что весь Запад борется ни с Россией, ни с президентом, ни с каким-то чиновниками, а с каждым россиянином, и тем самым еще больше сплачивает граждан. И та риторика, что свойственна нашему президенту, жесткая, уверенная, с отстаиванием интересов нашей страны, она как никогда популярна у людей, они хотят видеть сильного лидера, коим Владимир Владимирович и является», — заявил Бичаев.