Россияне изменили отношение к Путину после его ультиматума Европе

Уровень одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос за последнюю неделю после его решения продавать газ недружественным странам только за рубли. Данные исследования публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.
Положительно оценили работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина и правительства 51,8% и 52,4% опрошенных соответственно. Показатели за последнюю неделю выросли на 0,2 п. п. и 0,8 п. п. соответственно.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU. К таким странам относятся члены Евросоюза, США и другие. Основной причиной перевода на расчеты в рублях стала «ненадежность Запада», передает Nation News со ссылкой на Сергея Лаврова. Одобрили такую идею 76% россиян, выяснили ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это поможет укрепиться рублю.
Уровень одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос за последнюю неделю после его решения продавать газ недружественным странам только за рубли. Данные исследования публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю)», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Положительно оценили работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина и правительства 51,8% и 52,4% опрошенных соответственно. Показатели за последнюю неделю выросли на 0,2 п. п. и 0,8 п. п. соответственно. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли, пишет сайт MK.RU. К таким странам относятся члены Евросоюза, США и другие. Основной причиной перевода на расчеты в рублях стала «ненадежность Запада», передает Nation News со ссылкой на Сергея Лаврова. Одобрили такую идею 76% россиян, выяснили ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это поможет укрепиться рублю.