В РФ зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи. В новой форме будут выпускать вакцину «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина также, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели», — сообщается в telegram-канале Минздрава РФ. Вакцину пока разрешили использовать в условиях медицинских организаций, которые проводят вакцинацию граждан от 18 лет.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи. В новой форме будут выпускать вакцину «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина также, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели», — сообщается в telegram-канале Минздрава РФ. Вакцину пока разрешили использовать в условиях медицинских организаций, которые проводят вакцинацию граждан от 18 лет. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.