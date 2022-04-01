В РФ зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19

01 апреля 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Препарат будут использовать в качестве бустера после прививки (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи. В новой форме будут выпускать вакцину «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина также, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели», — сообщается в telegram-канале Минздрава РФ. Вакцину пока разрешили использовать в условиях медицинских организаций, которые проводят вакцинацию граждан от 18 лет. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи. В новой форме будут выпускать вакцину «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина также, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели», — сообщается в telegram-канале Минздрава РФ. Вакцину пока разрешили использовать в условиях медицинских организаций, которые проводят вакцинацию граждан от 18 лет. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину будут использовать в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Пока неизвестно, можно ли полностью заменить инъекции назальной вакциной. Прививаться нужно будет также не реже раза в полгода, сообщал Гинцбург, передает «Национальная служба новостей». Ученые надеются, что препарат в формате спрея поможет в борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон», передают «Дни.ру» со ссылкой на Центр имени Гамалеи.