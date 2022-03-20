Гинцбург раскрыл подробности использования назальной вакцины

20 марта 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Назальную вакцину пока будут использовать только для ревакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V». Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Можно ли полностью заменить инъекционный препарат на назальную вакцину, станет понятно в ходе исследований. «Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости». По словам вирусолога, уже в ходе первых экспериментов препарат продемонстрировал свою эффективность. «Она дает довольно-таки приличный титр антител», — пояснил Гинцбург. Ранее Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа. Сообщалось. что вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Гинцбург заявлял, что препарат получит регистрацию раньше, чем планировалось. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V». Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Можно ли полностью заменить инъекционный препарат на назальную вакцину, станет понятно в ходе исследований. «Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости». По словам вирусолога, уже в ходе первых экспериментов препарат продемонстрировал свою эффективность. «Она дает довольно-таки приличный титр антител», — пояснил Гинцбург. Ранее Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа. Сообщалось. что вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Гинцбург заявлял, что препарат получит регистрацию раньше, чем планировалось.