На трассе у Екатеринбурга машина врезалась в грузовик из-за снега

02 апреля 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Водитель не увидел, как грузовик тормозит, из-за большого количества снега Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 1 апреля на подъезде к Екатеринбургу на трассе М-5 «Урал» Renault Duster врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros. Водитель сообщил, что из-за снега он не заметил, как грузовая машина начала тормозить. В результате аварии 14-летний пассажир легкового автомобиля был госпитализирован. «Днем первого апреля на 138-м километре дороги столкнулись автомобиль и грузовик. По словам водителя Renault Duster, из-за снегопада он не заметил, как фура перед ним начала тормозить, и врезался в нее», — передает портал E1. За рулем грузовика был 57-летний москвич, легковым автомобилем управлял 42-летний екатеринбуржец. На заднем сидении находились два 14-летних парня, одного из которых госпитализировали. Больше никто не пострадал. В Госавтоинспекции сообщили, что на месте аварии был обнаружен рыхлый снег на проезжей части. За нарушение правил содержания дороги обслуживающую организацию могут привлечь к административной ответственности. Ранее сообщалось, что на трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

1 апреля на подъезде к Екатеринбургу на трассе М-5 «Урал» Renault Duster врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros. Водитель сообщил, что из-за снега он не заметил, как грузовая машина начала тормозить. В результате аварии 14-летний пассажир легкового автомобиля был госпитализирован. «Днем первого апреля на 138-м километре дороги столкнулись автомобиль и грузовик. По словам водителя Renault Duster, из-за снегопада он не заметил, как фура перед ним начала тормозить, и врезался в нее», — передает портал E1. За рулем грузовика был 57-летний москвич, легковым автомобилем управлял 42-летний екатеринбуржец. На заднем сидении находились два 14-летних парня, одного из которых госпитализировали. Больше никто не пострадал. В Госавтоинспекции сообщили, что на месте аварии был обнаружен рыхлый снег на проезжей части. За нарушение правил содержания дороги обслуживающую организацию могут привлечь к административной ответственности. Ранее сообщалось, что на трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.