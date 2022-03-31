Екатеринбург встал в пробки из-за снегопада. Скрин

01 апреля 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Снегопад затруднил движение по улицам Екатеринбурга. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 10 утра 1 апреля автомобилисты стоят в семибалльных пробках. Стоят, в основном, выездные пути из спальных районов Екатеринбурга. К примеру, заторы образовались на выезде с ВИЗа, по улице Гурзуфской от Радищева до Куйбышева и дальше по Куйбышева до перекрестка с улицей Луначарского. Стоит улица Татищева от Пирогова до проспекта Ленина, далее затруднения по Ленина до улицы 8 Марта. Пробки есть и на строящихся участках — на Луганской и Щербакова—Самолетной—Белинского, рядом со стройплощадкой ТЦ «Золотой». Пробка на выезде с Уктуса тянется с перекрестка Щербакова—Павлодарской и заканчивается на выезде на улицу Белинского. Кроме того, есть затруднения на перекрестках в Академическом и проездах на Вильгельма де Генина и Серафимы Дерябиной. В Екатеринбурге и на выезде из него на картах обозначено семь ДТП. Ранее свердловская Госавтоинспекция попросила водителей быть внимательными на дорогах и воздержаться от дальних поездок. Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы опаздывают на работу из-за пробок на выезде из спальных районов Химмаш, Уктус, Компрессорный и Кольцово. Затруднения на данных участках связаны с ремонтными работами на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Также ограничено движение под постом на Щербакова—Белинского—проезд Водительский. Если вы ежедневно простаиваете в километровых пробках, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам и присылайте ваши фото и видео через Telegram.