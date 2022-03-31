31 марта 2022

Под Екатеринбургом из-за снегопада столкнулись восемь машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В ГИБДД информация об аварии не поступала Фото:

На трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. Об этом сообщили очевидцы.

«На Тюменском тракте произошла крупная авария. Восемь машин столкнулись друг с другом на дороге по направлению в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». Судя по видео, снятом очевидцами, авария произошла во время крупного снегопада.

«Об этих авариях информация в дежурную часть ГИБДД не поступала. Судя по всему, это ДТП без пострадавших, которое оформляется без участия сотрудников ГАИ», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Там отметили, что на дорогах могут возникать опасные ситуации из-за прошедшего снегопада, и призвали водителей быть аккуратнее.

С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.

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На трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. Об этом сообщили очевидцы. «На Тюменском тракте произошла крупная авария. Восемь машин столкнулись друг с другом на дороге по направлению в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». Судя по видео, снятом очевидцами, авария произошла во время крупного снегопада. «Об этих авариях информация в дежурную часть ГИБДД не поступала. Судя по всему, это ДТП без пострадавших, которое оформляется без участия сотрудников ГАИ», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Там отметили, что на дорогах могут возникать опасные ситуации из-за прошедшего снегопада, и призвали водителей быть аккуратнее. С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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