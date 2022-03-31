На трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. Об этом сообщили очевидцы.
«На Тюменском тракте произошла крупная авария. Восемь машин столкнулись друг с другом на дороге по направлению в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». Судя по видео, снятом очевидцами, авария произошла во время крупного снегопада.
«Об этих авариях информация в дежурную часть ГИБДД не поступала. Судя по всему, это ДТП без пострадавших, которое оформляется без участия сотрудников ГАИ», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Там отметили, что на дорогах могут возникать опасные ситуации из-за прошедшего снегопада, и призвали водителей быть аккуратнее.
С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.
На трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. Об этом сообщили очевидцы. «На Тюменском тракте произошла крупная авария. Восемь машин столкнулись друг с другом на дороге по направлению в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». Судя по видео, снятом очевидцами, авария произошла во время крупного снегопада. «Об этих авариях информация в дежурную часть ГИБДД не поступала. Судя по всему, это ДТП без пострадавших, которое оформляется без участия сотрудников ГАИ», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Там отметили, что на дорогах могут возникать опасные ситуации из-за прошедшего снегопада, и призвали водителей быть аккуратнее. С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.