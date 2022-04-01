В Кремле подтвердили, что Shell останется без российского газа

02 апреля 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Из-за санкций против России британская компания не сможет платить за газ рублями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с издержками санкционной политики Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью Bloomberg, где сообщалось о невозможности Shell расплатиться за поставки газа из России. «Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Вот и издержки!» — заявил Песков в беседе с ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило о проблемах Shell, связанных с покупкой и оплатой российского газа. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли, отмечает агентство Nation News. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, согласно которому недружественные страны для покупки российского газа должны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Такая мера принята в ответ на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и стран Запада, вызванное спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с издержками санкционной политики Лондона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью Bloomberg, где сообщалось о невозможности Shell расплатиться за поставки газа из России. «Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Вот и издержки!» — заявил Песков в беседе с ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило о проблемах Shell, связанных с покупкой и оплатой российского газа. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли, отмечает агентство Nation News. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, согласно которому недружественные страны для покупки российского газа должны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Такая мера принята в ответ на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и стран Запада, вызванное спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины.