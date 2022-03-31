Как спецоперация РФ помешала военным планам Украины

В замыслах ВСУ был выход войск на границу с Россией и атака беспилотников с биооружием

31 марта 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Украина долго готовилась к атаке Донбасса и Крыма, но помешала спецоперация Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спецоперация Вооруженных сил России на Украине стала вынужденным шагом для спасения Донбасса и Крыма от атаки националистов. Об этом URA.RU сообщили военные эксперты, знакомые с ситуацией. По их словам, украинские военные готовили нападение, которое бы привело к непоправимым последствиям для России. Старт спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основной целью была обозначена «денацификация и демилитаризация Украины», а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Перед этим появлялась информация о формировании военных отрядов на границе Донецкой и Луганской народных республик. Донецк подвергается обстрелам военных ВСУ спустя месяц после начала спецоперации РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU О длительной подготовке к нападению на Украине говорят и опрошенные URA.RU эксперты. «Украина все эти годы держала на границе ЛДНР очень крупную группировку войск. Естественно, планы по вторжению на Донбасс и Крым у Украины существовали, более того — они регулярно обновлялись. Все эти восемь лет Украина активно готовила свою армию, чтобы уничтожить Донецкую и Луганскую народные республики. Даже после этого, возможно, они при помощи США планировали предпринять какие-то силовые действия в отношении Крыма. На Украине никогда не скрывали своих поползновений на прямую военную агрессию против России, в надежде на начало какой-то смуты в РФ и, не рискуя большой войной, захватить то, что они считают своим. Подчеркну, что планы существовали и обновлялись много лет в ожидании команды из США на реализацию», — заявил бывший министр обороны ДНР (с мая по август 2014 года) Игорь Стрелков. Активная фаза подготовки к операции со стороны ВСУ началась осенью прошлого года, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Примерно с ноября 2021 года в информационном поле Украины постоянно следовало заявление о том, что [украинские] власти вернут Крым и Донбасс. Проходила также информация, что часть подразделений войск накачивалась оружием и кураторами от фашистов. При каждом командире подразделения был специально поставленный человек, который следил за выполнением распоряжений. Это проходило на уровне официальных высокопоставленных лиц Украины: советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича и самого Владимира Зеленского, который также выезжал на фронт. Он заявлял, что им удастся вернуть земли», — сообщил он. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Украина могла захватить Донбасс за несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Матвийчука, полученная российскими военными информация говорила о том, что в ближайшее время Украина начнет боевые действия против республик Донбасса и Крыма. «Точных данных нет, но скорее всего, наша разведка получила данные о том, что нападение неминуемо. Поэтому мы упредили эти действия и развернули свою операцию», — считает военный эксперт. В случае, если бы Россия не начала спецоперацию по защите Донбасса, Украина могла захватить Донбасс за несколько дней, максимум — за пару недель, считает Стрелков. «Это могло бы произойти сходящимися ударами в обход Донецка в направлении Успенки (населенный пункт на границе с РФ — URA.RU), чтобы окружить Луганск с юга. Планированный маневр помешал бы России оказать военную помощь, поскольку на нашей границе появились бы ВСУ. Вот тогда перед РФ встала бы дилемма — воевать, нарываясь на санкции Запада, или сделать вид, что все нормально. Но Россия нанесла превентивный удар, и я хочу сказать, что как бы я ни критиковал ход самой операции и ошибки при ее планировании и проведении, но сомнений в том, что она правомерна, у меня нет», — отметил бывший министр обороны ДНР. О необходимости и своевременности превентивных действий со стороны Минобороны РФ говорят документы, полученные в ходе спецоперации. Вооруженные силы РФ нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку широкомасштабного наступления на Донецкую и Луганскую народные республики в марте 2022 года. «В ходе ведения боевых действий военным в руки попали распоряжения командующего национальной гвардией Украины о создании батальонов, которые должны взаимодействовать с националистами и полками „Азова“ (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации). Были расписаны огневые задачи, кто и куда выходит, какие занимает районы», — сообщил Матвийчук. Таким образом, из разрозненных документов стал понятен замысел властей Украины по силовому захвату Донбасса и навязыванию России военного конфликта. Кроме того, во время спецоперации Минобороны РФ были обнаружены итоги работ биолабораторий США в разных украинских городах. «Накопленные промышленные объемы самых опасных бактерий и вирусов — они велики. [Учеными] Было уничтожено более 400 емкостей. <…> Таким количеством можно убить все население России и западной Европы вместе взятых», — рассказал URA.RU бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. В лабораториях Украины уничтожено более 400 емкостей с самыми опасными бактериями и вирусами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Слова эксперта подтверждаются документами, которые перехватило Минобороны РФ. Среди них — запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». «Документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого аппарата — до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами — создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории РФ», — поясняют в военном ведомстве. Никулин отметил, что после таких документов становится очевидно, что Украина и США готовились к полномасштабной биологической войне. «Неоднократно фиксировались залеты с территории Грузии таких дронов, которые распыляли какие-то биологические вещества на территории Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Объем емкости в 20 литров — это прилично. Таким количеством можно заразить целый город. Например, Сочи или Краснодар», — уточнил эксперт. Другое доказательство подготовки Украины к военному конфликту — вскрывшиеся переговоры украинских дипломатов. Они просили Великобританию разместить в Черном море свой флот и создать военную сеть из Украины, Британии, Турции и Румынии. «Я знаю точно, что посол Украины в Великобритании просил разместить флот для создания непреодолимого прохода кораблей России. Некоторые части подразделений военно-воздушных сил Украины перебазировались в Румынию, чтобы предотвратить уничтожение от ударов России. Знаю, что отозвалась на эту просьбу Румыния и Великобритания, тогда как Турция отказалась. США обещала помощь по предоставлению разведывательной информации», — заявил Матвейчук. Косвенно о планах по военному захвату бывших территорий Украины говорят итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Там Киев согласился на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Важно то, что страна отказалась воевать за Крым и Донбасс и вступать в военные блоки. 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Спецоперация Вооруженных сил России на Украине стала вынужденным шагом для спасения Донбасса и Крыма от атаки националистов. Об этом URA.RU сообщили военные эксперты, знакомые с ситуацией. По их словам, украинские военные готовили нападение, которое бы привело к непоправимым последствиям для России. Старт спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основной целью была обозначена «денацификация и демилитаризация Украины», а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Перед этим появлялась информация о формировании военных отрядов на границе Донецкой и Луганской народных республик. О длительной подготовке к нападению на Украине говорят и опрошенные URA.RU эксперты. «Украина все эти годы держала на границе ЛДНР очень крупную группировку войск. Естественно, планы по вторжению на Донбасс и Крым у Украины существовали, более того — они регулярно обновлялись. Все эти восемь лет Украина активно готовила свою армию, чтобы уничтожить Донецкую и Луганскую народные республики. Даже после этого, возможно, они при помощи США планировали предпринять какие-то силовые действия в отношении Крыма. На Украине никогда не скрывали своих поползновений на прямую военную агрессию против России, в надежде на начало какой-то смуты в РФ и, не рискуя большой войной, захватить то, что они считают своим. Подчеркну, что планы существовали и обновлялись много лет в ожидании команды из США на реализацию», — заявил бывший министр обороны ДНР (с мая по август 2014 года) Игорь Стрелков. Активная фаза подготовки к операции со стороны ВСУ началась осенью прошлого года, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Примерно с ноября 2021 года в информационном поле Украины постоянно следовало заявление о том, что [украинские] власти вернут Крым и Донбасс. Проходила также информация, что часть подразделений войск накачивалась оружием и кураторами от фашистов. При каждом командире подразделения был специально поставленный человек, который следил за выполнением распоряжений. Это проходило на уровне официальных высокопоставленных лиц Украины: советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича и самого Владимира Зеленского, который также выезжал на фронт. Он заявлял, что им удастся вернуть земли», — сообщил он. По словам Матвийчука, полученная российскими военными информация говорила о том, что в ближайшее время Украина начнет боевые действия против республик Донбасса и Крыма. «Точных данных нет, но скорее всего, наша разведка получила данные о том, что нападение неминуемо. Поэтому мы упредили эти действия и развернули свою операцию», — считает военный эксперт. В случае, если бы Россия не начала спецоперацию по защите Донбасса, Украина могла захватить Донбасс за несколько дней, максимум — за пару недель, считает Стрелков. «Это могло бы произойти сходящимися ударами в обход Донецка в направлении Успенки (населенный пункт на границе с РФ — URA.RU), чтобы окружить Луганск с юга. Планированный маневр помешал бы России оказать военную помощь, поскольку на нашей границе появились бы ВСУ. Вот тогда перед РФ встала бы дилемма — воевать, нарываясь на санкции Запада, или сделать вид, что все нормально. Но Россия нанесла превентивный удар, и я хочу сказать, что как бы я ни критиковал ход самой операции и ошибки при ее планировании и проведении, но сомнений в том, что она правомерна, у меня нет», — отметил бывший министр обороны ДНР. О необходимости и своевременности превентивных действий со стороны Минобороны РФ говорят документы, полученные в ходе спецоперации. Вооруженные силы РФ нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку широкомасштабного наступления на Донецкую и Луганскую народные республики в марте 2022 года. «В ходе ведения боевых действий военным в руки попали распоряжения командующего национальной гвардией Украины о создании батальонов, которые должны взаимодействовать с националистами и полками „Азова“ (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации). Были расписаны огневые задачи, кто и куда выходит, какие занимает районы», — сообщил Матвийчук. Таким образом, из разрозненных документов стал понятен замысел властей Украины по силовому захвату Донбасса и навязыванию России военного конфликта. Кроме того, во время спецоперации Минобороны РФ были обнаружены итоги работ биолабораторий США в разных украинских городах. «Накопленные промышленные объемы самых опасных бактерий и вирусов — они велики. [Учеными] Было уничтожено более 400 емкостей. <…> Таким количеством можно убить все население России и западной Европы вместе взятых», — рассказал URA.RU бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Слова эксперта подтверждаются документами, которые перехватило Минобороны РФ. Среди них — запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». «Документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого аппарата — до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами — создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории РФ», — поясняют в военном ведомстве. Никулин отметил, что после таких документов становится очевидно, что Украина и США готовились к полномасштабной биологической войне. «Неоднократно фиксировались залеты с территории Грузии таких дронов, которые распыляли какие-то биологические вещества на территории Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Объем емкости в 20 литров — это прилично. Таким количеством можно заразить целый город. Например, Сочи или Краснодар», — уточнил эксперт. Другое доказательство подготовки Украины к военному конфликту — вскрывшиеся переговоры украинских дипломатов. Они просили Великобританию разместить в Черном море свой флот и создать военную сеть из Украины, Британии, Турции и Румынии. «Я знаю точно, что посол Украины в Великобритании просил разместить флот для создания непреодолимого прохода кораблей России. Некоторые части подразделений военно-воздушных сил Украины перебазировались в Румынию, чтобы предотвратить уничтожение от ударов России. Знаю, что отозвалась на эту просьбу Румыния и Великобритания, тогда как Турция отказалась. США обещала помощь по предоставлению разведывательной информации», — заявил Матвейчук. Косвенно о планах по военному захвату бывших территорий Украины говорят итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. Там Киев согласился на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Важно то, что страна отказалась воевать за Крым и Донбасс и вступать в военные блоки.