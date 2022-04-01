Уилл Смит уходит из Американской киноакадемии после скандала

02 апреля 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Кино для Уилла Смита пока закончилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Актер Уилл Смит уходит из Американской киноакадемии. Причиной стал скандал на последней церемонии вручения «Оскара», где Смит дал пощечину комику Крису Року, неудачно пошутившему про жену актера. Американская академия киноискусств проводит дисциплинарное разбирательство в отношении Смита «за неподобающее поведение». Решение должны было быть вынесено 18 апреля, однако актер опередил события. «Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук. Я буду стараться, чтобы насилие никогда больше не взяло верх над разумом», — заявил Смит в интервью изданию Deadline, отметив, что «убит горем» из-за своего проступка. Скандал разгорелся на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в ночь на 28 марта из-за шутки Криса Рока про Джаду Пинкетт-Смит — супругу Уилла Смита, напоминает «Федеральное агентство новостей». Джада страдает от алопеции — выпадения волос. Впоследствии Смит извинился перед Роком и выступил с заявлением, в котором назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными», пишет Life . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Актер Уилл Смит уходит из Американской киноакадемии. Причиной стал скандал на последней церемонии вручения «Оскара», где Смит дал пощечину комику Крису Року, неудачно пошутившему про жену актера. Американская академия киноискусств проводит дисциплинарное разбирательство в отношении Смита «за неподобающее поведение». Решение должны было быть вынесено 18 апреля, однако актер опередил события. «Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук. Я буду стараться, чтобы насилие никогда больше не взяло верх над разумом», — заявил Смит в интервью изданию Deadline, отметив, что «убит горем» из-за своего проступка. Скандал разгорелся на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в ночь на 28 марта из-за шутки Криса Рока про Джаду Пинкетт-Смит — супругу Уилла Смита, напоминает «Федеральное агентство новостей». Джада страдает от алопеции — выпадения волос. Впоследствии Смит извинился перед Роком и выступил с заявлением, в котором назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными», пишет Life.